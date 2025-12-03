BERENBERG stuft Befesa auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Befesa am zweiten Tag einer Investorenveranstaltung mit einem Kursziel von 34 Euro auf "Buy" belassen. Der Finanzchef des Spezialisten für Industrieabfälle habe die Investitionspläne bei Recytech bekräftigt, schrieb Lasse Stueben in seinem Kommentar vom Dienstag. In den USA laufe es zudem rund./ag/bekVeröffentlichung der Original-Studie: 02.12.2025 / 10:30 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Befesa Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,66 % und einem Kurs von 27,56EUR auf Tradegate (03. Dezember 2025, 13:15 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERENBERG

Analyst: Lasse Stueben

Analysiertes Unternehmen: Befesa

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 34

Kursziel alt: 34

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m

