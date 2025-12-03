BERENBERG stuft FMC FRESENIUS MEDICAL CARE AG auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für FMC am zweiten Tag einer Investorenveranstaltung mit einem Kursziel von 60 Euro auf "Buy" belassen. Die Konzernchefin habe detaillierten Einblick in den US-Dialysemarkt gewährt, schrieb Sam England in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar. Die Auswirkungen der Abnehmmittel der GLP-1-Klasse auf die Dialysepopulation sieht man weiter gelassen./ag/bekVeröffentlichung der Original-Studie: 02.12.2025 / 10:30 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Fresenius Medical Care Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,37 % und einem Kurs von 40,37EUR auf Tradegate (03. Dezember 2025, 13:24 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERENBERG

Analyst: Sam England

Analysiertes Unternehmen: FMC FRESENIUS MEDICAL CARE AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 60

Kursziel alt: 60

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



