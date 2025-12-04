Oracle-Aktie vor gewaltigem KI-Schub laut Wells-Fargo

Oracle könnte einer der größten Gewinner des globalen KI-Booms werden – davon zeigt sich Wells Fargo in einer neuen Analyse überzeugt. Die US-Großbank nimmt die Aktie mit "Overweight" auf und setzt ein ambitioniertes Kursziel von 280 US-Dollar, was einem Aufwärtspotenzial von rund 39 Prozent entspricht.

Zwar liegt die Oracle-Aktie seit Jahresbeginn noch immer 21 Prozent im Plus, doch im vierten Quartal verlor das Papier fast 29 Prozent, da Investoren anhaltende Zweifel äußerten, ob die hohen Bewertungen gerechtfertigt sind. Für Wells-Fargo-Analyst Michael Turrin ist dieser Rücksetzer jedoch eine Kaufgelegenheit.

"Wir sehen Oracle als aufstrebenden Leader im KI-Superzyklus: nahezu ein halbes Billionen-Dollar-Volumen an KI-Deals bereits gebucht und eine Pole-Position bei Schlüsselkunden wie OpenAI, xAI, Meta und TikTok", schreibt Turrin.

Oracle Cloud soll Marktanteile fast verdreifachen

Besonders optimistisch zeigt sich Wells Fargo beim Kerntreiber der kommenden Jahre: Oracle Cloud Infrastructure (OCI). Turrin erwartet, dass Oracle seinen Marktanteil im Cloud-Infrastrukturgeschäft bis 2029 auf rund 16 Prozent steigert – ein deutlicher Sprung gegenüber geschätzten 5 Prozent im Jahr 2025.

Damit könnte sich Oracle bis zum Ende der Dekade auf ein ähnliches Größeniveau wie der aktuell drittgrößte Hyperscaler hocharbeiten. Das wäre ein strategischer Meilenstein für einen Konzern, der lange hinter Amazon, Microsoft und Google zurücklag.

Größter Cloud-Backlog der Branche

Nach Angaben von Wells Fargo verfügt Oracle derzeit über den größten Backlog aller Cloud-Anbieter – etwa 455 Milliarden US-Dollar, pro forma sogar über 500 Milliarden US-Dollar. Zum Vergleich: Microsofts zuletzt gemeldeter Backlog lag bei 392 Milliarden US-Dollar.

Turrin rechnet zudem damit, dass Oracle sowohl den bestehenden 75-Milliarden-Dollar-Verpflichtungen aus KI-Partnerschaften – etwa mit Meta, xAI und weiteren KI-Labs – als auch den 300 Milliarden US-Dollar umfassenden Computing-Vertragsvereinbarungen noch erheblichen Zusatznutzen entlocken kann.

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion





