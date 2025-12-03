Börsen Update
Börsen Update Europa - 03.12. - FTSE Athex 20 stark +1,76 %
Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.
Der DAX steht bei 23.767,58 PKT und gewinnt bisher +0,15 %.
Top-Werte: Airbus +3,19 %, E.ON +2,72 %, Continental +2,09 %
Flop-Werte: Mercedes-Benz Group -2,50 %, Allianz -1,54 %, Fresenius Medical Care -1,45 %
Der MDAX steht aktuell (13:59:42) bei 29.445,07 PKT und fällt um -0,73 %.
Top-Werte: AIXTRON +3,94 %, Sartorius Vz. +3,06 %, AUTO1 Group +2,26 %
Flop-Werte: ThyssenKrupp -6,08 %, Aroundtown -2,28 %, CTS Eventim -2,25 %
Der TecDAX steht aktuell (13:59:42) bei 3.566,14 PKT und steigt um +0,41 %.
Top-Werte: SUESS MicroTec +6,00 %, AIXTRON +3,94 %, SMA Solar Technology +3,78 %
Flop-Werte: Evotec -3,80 %, Nordex -1,31 %, Nagarro -1,11 %
Der E-Stoxx 50 steht aktuell (13:59:40) bei 5.710,75 PKT und steigt um +0,18 %.
Top-Werte: Inditex +8,79 %, Airbus +3,19 %, Infineon Technologies +1,88 %
Flop-Werte: Mercedes-Benz Group -2,50 %, Vinci -2,02 %, L'Oreal -1,54 %
Der ATX steht aktuell (13:59:42) bei 5.067,20 PKT und fällt um -0,19 %.
Top-Werte: STRABAG +3,09 %, DO & CO +0,38 %, Erste Group Bank +0,23 %
Flop-Werte: Raiffeisen Bank International -2,71 %, UNIQA Insurance Group -2,57 %, Wienerberger -2,29 %
Der SMI steht bei 12.868,67 PKT und verliert bisher -0,26 %.
Top-Werte: Logitech International +2,20 %, Amrize +0,48 %, Alcon +0,34 %
Flop-Werte: Holcim -1,90 %, Swiss Life Holding -1,62 %, Swiss Re -1,56 %
Der CAC 40 bewegt sich bei 8.083,21 PKT und steigt um +0,07 %.
Top-Werte: Stellantis +3,21 %, Airbus +3,19 %, STMicroelectronics +2,03 %
Flop-Werte: Capgemini -2,39 %, Vinci -2,02 %, Euronext -1,76 %
Der OMX Stockholm 30 steht aktuell (13:58:26) bei 2.787,38 PKT und steigt um +0,07 %.
Top-Werte: Svenska Cellulosa SCA (B) +2,10 %, Alfa Laval +1,06 %, H & M Hennes & Mauritz (B) +1,03 %
Flop-Werte: Volvo Registered (B) -1,32 %, Securitas Shs(B) -1,12 %, SKF (B) -0,66 %
Der FTSE Athex 20 steht bei 5.210,00 PKT und gewinnt bisher +1,76 %.
Top-Werte: Viohalco +2,77 %, LAMDA Development Holding and Real Estate Development +1,78 %, HOLDING Company ADMIE (IPTO) +1,23 %
Flop-Werte: Athens Water Supply and Sewerage Company -1,08 %, Coca-Cola HBC -1,00 %, GEK Terna Holding Real Estate Construction -0,48 %
