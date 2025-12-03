"Albern!" – James Chanos sagt Strategy-Anlegern, was sie nicht hören wollen

Chanos bezeichnet das Modell als "albern" und kritisiert vor allem, dass Anleger überbewertete Aktien eines Unternehmens kaufen, das im Kern nur Bitcoin hält. "Wenn Sie ein Investor sind, kaufen Sie Bitcoin direkt und nicht über einen Zwischenhändler. Das ist albern", sagte er. Seine Grundmaxime bleibe dieselbe: "Zahlen Sie nicht mehr als 1 US-Dollar für etwas, das 1 US-Dollar wert ist." Der Leerverkäufer hatte bis November eine "sehr profitable" Short-Strategy-/Long-Bitcoin-Position gehalten, bevor er sie schloss, um "den letzten Teil der Kompression jemand anderem zu überlassen".

Der Shortseller James Chanos, bekannt für seine Vorhersage des Enron-Zusammenbruchs, stellt das Geschäftsmodell von Strategy schärfer in Frage als jeder andere Kritiker. Während über die Zukunft des größten Bitcoin-Halters spekuliert wird, richtet Chanos den Fokus auf einen zentralen Punkt: die strukturellen Schwächen des "Digital Asset Treasury"-Modells (DAT), das Strategy seit 2020 verfolgt.

Sein Hauptvorwurf: Strategy emittiere Aktien und Vorzugsaktien, um Bitcoin zu kaufen, was weder Mehrwert schaffe noch nachhaltige Liquidität biete. Sobald Bitcoin falle, versiegten die Finanzierungsquellen – "das Gleiche passierte 2022: Sie kauften nicht viel, als der Bitcoin-Preis zusammenbrach." Das DAT-Modell funktioniere nur in einem steigenden Markt; in Schwächephasen werde es zum Risiko. Zwar sieht Chanos Strategy nicht als "Betrug", aber er warnt, dass das Unternehmen zu sehr auf kontinuierliche Kapitalzuflüsse angewiesen sei.

Der mNAV des Unternehmens – das Verhältnis von Marktkapitalisierung zu Bitcoin-Bestand – ist zuletzt in die "Warnzone" gefallen und liegt nur noch knapp über 1. Historisch pendelte Strategy zwischen 7,34x in Hochphasen und 0,49x im Tief des Krypto-Winters 2022. Bei einem Wert unter 1 würde Strategy seine Aktien unter dem Wert der eigenen Bitcoin-Bestände handeln – und könnte kaum noch neues Kapital ohne Abschlag beschaffen.

Tipp aus der Redaktion Krypto-Bros aufgepasst! Über SMARTBROKER+ handeln Sie über 20 verschiedene Kryptos. Krypto-Bros aufgepasst! Über SMARTBROKER+ handeln Sie über 20 verschiedene Kryptos. Jetzt loslegen!

Während Bitcoin im laufenden Jahr rund 30 Prozent unter seinem Allzeithoch liegt, ist die Aktie von Strategy um 55 Prozent gefallen. Kritiker wie Peter Schiff sehen darin "den Anfang vom Ende" und sprechen von einem unausweichlichen Bankrott. Chanos selbst widerspricht: "Ich sehe hier keine finanziellen Schwierigkeiten. Das Softwaregeschäft ist kostendeckend, und das Unternehmen kann jederzeit Aktien verkaufen, um Dividenden auf Vorzugsaktien zu zahlen."

Strategy versucht, die Marktsorgen zu adressieren. Am 1. Dezember bildete das Unternehmen eine USD-Reserve in Höhe von 1,44 Milliarden US-Dollar, um Dividenden und Zinsen für bis zu 21 Monate – im Idealfall zwei Jahre – ohne Bitcoin-Verkäufe zahlen zu können. CEO Phong Le betonte: "Wir wollen diese Bitcoins wirklich nicht nutzen müssen … Unser Ziel ist es, die Dividende auf Dauer zu zahlen."

Analysten wie Mark Palmer und Julio Moreno halten die Panik für übertrieben. Die Schulden von 8,2 Milliarden US-Dollar entsprächen nur 14 Prozent des Bitcoin-Bestandswerts von über 57 Milliarden US-Dollar. Zudem liege der durchschnittliche Kaufpreis von Strategy bei 74.400 US-Dollar – Bitcoin notiert weiterhin deutlich darüber.

Dennoch warnen Experten, dass das größte Risiko kein einzelner Preissturz sei, sondern ein längerer Bärenmarkt, der Refinanzierungen erschweren könnte. Eine fortgesetzte Verschlechterung der Stimmung könnte zudem zur "self-fulfilling prophecy" werden – ein Risiko, das selbst bullish gestimmte Beobachter einräumen.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion

Die neuesten Krypto-News lesen Sie jeden Freitag in unserem Krypto-Journal. Jetzt abonnieren!



