Indiens Regierung nimmt strittige Entscheidung zu Pflicht-App zurück

NEU-DELHI (dpa-AFX) - Indiens Regierung hat ihre umstrittene Entscheidung, Smartphone-Hersteller zur Vorinstallation einer staatlichen Cybersicherheits-App auf neuen Geräten zu verpflichten, wieder zurückgenommen. Die Sanchar Saathi-App (übersetzt etwa: Kommunikations-Begleiter) erfahre zunehmend Akzeptanz, hieß es in einer Mitteilung des Kommunikationsministeriums. Die Regierung habe deshalb beschlossen, "den Handy-Herstellern die Vorinstallation nicht vorzuschreiben". Bisher hätten 14 Millionen Nutzer die App heruntergeladen.

Die Regierung war mit ihrer am Montag veröffentlichten Verordnung zur Pflicht-App auf Kritik gestoßen. Bürgerrechtsgruppen äußerten ihre Befürchtung, die Privatsphäre der Nutzer könnte verletzt werden.