Start in harten Tarifstreit im öffentlichen Dienst - Warnstreiks möglich

BERLIN (dpa-AFX) - Gewerkschaften und Arbeitgeber haben mit scheinbar unversöhnlichen Positionen ihre Tarifverhandlungen für die Beschäftigten der Bundesländer begonnen. Ziel sei es, nicht nur einen Inflationsausgleich, sondern einen Reallohnanstieg durchzusetzen, sagte Verdi-Chef Frank Werneke unmittelbar vor Verhandlungsbeginn in Berlin.

Verdi verhandelt an der Seite des Beamtenbunds dbb mit der Tarifgemeinschaft deutscher Länder (TdL). Sie fordern sieben Prozent mehr Einkommen, mindestens 300 Euro. Der TdL-Verhandlungsführer, Hamburgs Finanzsenator Andreas Dressel (SPD), wies die Forderungen in Berlin erneut als zu hoch zurück.