    Omans 10-Jahres-Golden-Residency-Programm zieht globale Investoren an, die Stabilität und langfristigen Zugang suchen

    Entwickelt für Investoren, die Sicherheit, globalen Zugang und langfristiges Vertrauen schätzen.

     

    MUSCAT, OM / ACCESS Newswire / 3. Dezember 2025 / Drei Monate nach seiner Einführung entwickelt sich das 10-jährige Golden Residency-Programm Omans zu einem der attraktivsten Wege für einen langfristigen Aufenthalt in der Region und stößt auf wachsendes Interesse bei Investoren, Unternehmern und international mobilen Familien, die Stabilität, transparente Vorschriften und strategischen Zugang zu wachstumsstarken Märkten suchen. Das im Rahmen der Oman Vision 2040 ins Leben gerufene Programm bietet einen strukturierten Rahmen für Investoren, die sich in einem Land, das sich als sicherer und global vernetzter Wirtschaftsknotenpunkt positioniert, stärker verwurzeln möchten.

     

    Ein modernes omani Umfeld, das sich durch Wachstum, Sicherheit und Lebensqualität auszeichnet und den Ruf des Landes für Wohlstand und Lebensqualität prägt.

     

    Das Golden Residency-Programm gewährt berechtigten Antragstellern eine langfristige Aufenthaltsgenehmigung im Gegenzug für eine Mindestinvestition von 520.000 US-Dollar in sieben klar definierten Bereichen. Dazu gehören der Besitz fertiggestellter Immobilien innerhalb integrierter Tourismuskomplexe, die Gründung eines in Oman registrierten Unternehmens, der Kauf von staatlichen Entwicklungsanleihen, die Investition in an der Muscat Stock Exchange notierte Wertpapiere oder die Anlage einer Festgeldanlage mit einer Laufzeit von mindestens fünf Jahren bei einer lizenzierten omanischen Bank. Bewerber können sich auch qualifizieren, indem sie ein Unternehmen besitzen, das mindestens 50 omanische Staatsangehörige beschäftigt, oder durch eine Nominierung gemäß dem omanischen Gesetz über ausländische Kapitalinvestitionen, sofern das Kapital des Unternehmens die erforderliche Schwelle erreicht.

     

    Ein charakteristisches Merkmal des Programms ist seine familienorientierte Ausrichtung. Genehmigte Bewerber können ihren Ehepartner und Kinder jeden Alters sponsern, zusätzliche Immobilien außerhalb von Tourismuszonen erwerben und bis zu drei Hausangestellte ohne lokalen Sponsor beschäftigen. Die Aufenthaltsgenehmigung umfasst auch Fast-Track-Einwanderungswege und erweiterte Besuchervisa für erweiterte Familienmitglieder. Diese Vorteile, die in vielen globalen Aufenthaltsprogrammen selten sind, positionieren Oman als ein Reiseziel, das langfristige Sicherheit sowie ein integratives, berechenbares Umfeld für Familien bietet.

