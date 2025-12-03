    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsCaldwell Partners International AktievorwärtsNachrichten zu Caldwell Partners International
    Caldwell erweitert seine globalen Finanzdienstleistungen und Immobilienkompetenzen durch die Aufnahme von Ben Sturnham als Partner

    LONDON, GROSSBRITANNIEN UND TORONTO, ON / ACCESS Newswire / 3. Dezember 2025 / Die Personalberatungsgesellschaft Caldwell (TSX:CWL)(OTCQX:CWLPF) gab heute bekannt, dass Ben Sturnham als Partner in den Bereichen Finanzdienstleistungen und Immobilien zum Unternehmen stößt. Sturnham ist in London ansässig und berät Kunden bei der Besetzung von Vorstands- und Führungspositionen in den Bereichen Immobilien, Finanzdienstleistungen und Immobilienfinanzierung in Großbritannien, Europa und dem Nahen Osten. Mit mehr als zwei Jahrzehnten globaler Erfahrung in den Bereichen Executive Search, Führungskräftebewertung und Organisationsentwicklung ist Sturnham dafür bekannt, Investoren, Kreditgebern und Betreibern beim Aufbau leistungsstarker Führungsteams zu helfen.

     

    Der in London ansässige Partner Ben Sturnham stärkt die globalen Finanzdienstleistungs- und Immobilienaktivitäten von Caldwell

     

    „Ben ist ein hoch angesehener Personalberater, dessen Einblicke, Glaubwürdigkeit und Branchenkenntnisse ihn zu einem außergewöhnlichen Berater für Kunden aus dem gesamten Finanzdienstleistungs- und Immobilienkapital-Ökosystem machen“, so Glenn Buggy und Paul Heller, globale geschäftsführende Partner der Finanzdienstleistungspraxis von Caldwell. „Seine Ernennung stärkt die Verbindungen zwischen unseren Geschäftsbereichen erheblich und erweitert unsere Möglichkeiten, Kunden auf den globalen Märkten zu unterstützen. Wir freuen uns sehr, ihn bei uns willkommen zu heißen.“

     

    Sturnhams Erfahrung umfasst Private-Equity-Firmen, REITs, Staatsfonds, Wohnungsbauunternehmen, institutionelle Investoren, Investmentbanken und Immobilienberatungsplattformen. Seine Arbeit deckt die gesamte Immobilienwertschöpfungskette ab, einschließlich Kapitalbeschaffung, Investitionsmanagement, Entwicklung, Betrieb und Vermögensoptimierung in den Bereichen Wohnen, Gastgewerbe, Gewerbe, Einzelhandel, Industrie und Mischnutzung. Bevor er zu Caldwell kam, war er Senior Client Partner in der Immobilienpraxis einer globalen Personalberatungsfirma und half zuvor beim Aufbau der Immobilienabteilung einer australischen Personalberatungsboutique. Er begann seine berufliche Laufbahn als Rugbyspieler und vertrat Saracens, Bath und England auf internationaler Ebene.

