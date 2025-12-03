    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    Weiterer großer Streamingdienst startet bald in Deutschland

    Für Sie zusammengefasst
    • HBO Max startet am 13. Januar in DACH-Region.
    • Kooperationen mit Constantin und Leonine Studios geplant.
    • Abo-Preise: ab 5,99 Euro, Sportpaket für 3 Euro.

    MÜNCHEN (dpa-AFX) - Mit dem Streamingdienst HBO Max kämpft vom kommenden Jahr an ein weiterer starker Anbieter um Publikum auf dem dicht gedrängten deutschen Streamingmarkt. Das Angebot solle am 13. Januar in Deutschland, Österreich, der Schweiz, Luxemburg und Liechtenstein an den Start gehen, teilte Warner Bros. Discovery mit. Das Unternehmen sprach von einem "bedeutenden Schritt in seiner europäischen Expansion".

    Punkten soll HBO Max bei den Zuschauern unter anderem mit Serien-Hits wie "Game of Thrones", aber auch mit Eigenproduktionen wie einem Prequel vom deutschen Gangster-Drama "4 Blocks" und allen Live-Übertragungen der Olympischen Winterspiele in Italien 2026.

    Deals mit Münchner Produktionsfirmen

    Helfen soll auch eine Partnerschaft mit der Firma Constantin Film, deren Filme wie "Das Parfum", "Der Untergang" und die "Fack ju Göhte"-Reihe bei HBO Max zu sehen sein sollen. Auch geplante Kinoproduktionen sollen dort angeboten werden. Eine ähnliche Kooperation wurde laut Warner Bros. Discovery mit der Münchner Produktionsfirma Leonine Studios abgeschlossen.

    Die Auswahl für Kundinnen und Kunden wird damit auf dem ohnehin stark umkämpften Streamingmarkt in Deutschland noch größer. Neben Netflix, Amazon Prime Video, Disney+ und Apple TV+ sowie den Mediatheken von ARD, ZDF und Arte buhlen etwa auch private deutsche Anbieter wie Joyn von ProSiebenSat.1 und RTL+ um Zuschauer. RTL hatte zuletzt auch mit Blick auf den Ausbau seines Streamingangebots Übernahmepläne für den Bezahlsender Sky mit seinem Streamingdienst Wow bekanntgegeben.

    Auch Warner Bros. Discovery mischt schon auf dem Markt mit - bisher allerdings nur mit dem Angebot Discovery+, das unter anderem das Programm von Sendern wie DMax, HGTV und TLC umfasst.

    Was das neue Angebot kosten soll

    Die kleinste Abo-Option für HBO Max - mit Werbung - soll laut Warner Bros. Discovery im ersten Jahr für 5,99 Euro monatlich zu haben sein, danach steigt der Preis auf 6,99 Euro im Monat. Wer werbefrei streamen will und Inhalte auch herunterladen möchte, muss im ersten Jahr 11,99 Euro pro Monat zahlen, danach einen Euro mehr. Ein Sportpaket mit Werbung ist für 3 Euro monatlich zusätzlich zu den Paketen buchbar.

    Nach Deutschland-Start soll HBO Max Anfang 2026 noch in Großbritannien und Irland an den Start gehen. Damit werde die europäische Expansion abgeschlossen, teilte Warner Bros. Discovery mit. In den USA ist HBO Max schon seit 2020 verfügbar./fjm/DP/nas






