Bauch und Lünenborg verstärken dpa-Aufsichtsrat

HAMBURG (dpa-AFX) - Eva-Maria Bauch, CEO der Mediengruppe Oberfranken, ist neues Mitglied im Aufsichtsrat der Deutschen Presse-Agentur. Sie folgt auf Laurent Fischer, Verleger und Herausgeber des Nordbayerischen Kuriers, der im Juli aus dem Gremium ausgeschieden war. Bereits seit September gehört auch NDR-Intendant Hendrik Lünenborg dem Aufsichtsrat an. Er trat die Nachfolge von Joachim Knuth an, der in den Ruhestand gewechselt ist.

Der Vorsitzende des Aufsichtsrats, Daniel Schöningh (Ippen-Mediengruppe), begrüßte die beiden Neuzugänge. Bauch sei eine ausgewiesene Kennerin der Bedürfnisse regionaler Zeitungsverlage, sagte er. Lünenborg bringe eine starke Stimme des öffentlich-rechtlichen Rundfunks ein.