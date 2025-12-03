    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    Bauch und Lünenborg verstärken dpa-Aufsichtsrat

    Für Sie zusammengefasst
    • Eva-Maria Bauch im Aufsichtsrat der dpa neu dabei.
    • Laurent Fischer schied im Juli aus dem Gremium aus.
    • NDR-Intendant Lünenborg ebenfalls neu im Aufsichtsrat.

    HAMBURG (dpa-AFX) - Eva-Maria Bauch, CEO der Mediengruppe Oberfranken, ist neues Mitglied im Aufsichtsrat der Deutschen Presse-Agentur. Sie folgt auf Laurent Fischer, Verleger und Herausgeber des Nordbayerischen Kuriers, der im Juli aus dem Gremium ausgeschieden war. Bereits seit September gehört auch NDR-Intendant Hendrik Lünenborg dem Aufsichtsrat an. Er trat die Nachfolge von Joachim Knuth an, der in den Ruhestand gewechselt ist.

    Der Vorsitzende des Aufsichtsrats, Daniel Schöningh (Ippen-Mediengruppe), begrüßte die beiden Neuzugänge. Bauch sei eine ausgewiesene Kennerin der Bedürfnisse regionaler Zeitungsverlage, sagte er. Lünenborg bringe eine starke Stimme des öffentlich-rechtlichen Rundfunks ein.

    Schöningh dankte zugleich den ausgeschiedenen Mitgliedern. Knuth habe den Aufsichtsrat und den Redaktionsausschuss über viele Jahre geprägt und wichtige redaktionelle Weichen gestellt. Fischer habe sich besonders für die Belange regionaler Verlage eingesetzt. Knuth gehörte dem Gremium seit 2007 an, Fischer seit 1995.

    Bei den Ausschüssen gibt es ebenfalls Veränderungen. Den Vorsitz des Redaktionsausschusses übernimmt künftig Nadja Scholz von der Deutschen Welle. Holger Martens (Rheinpfalz Verlag und Druckerei) leitet künftig den Ausschuss für Produkt und Marketing. An der Spitze des Aufsichtsrats bleiben Daniel Schöningh als Vorsitzender und Valdo Lehari jr. (Reutlinger General-Anzeiger) als Stellvertreter./svv/DP/nas






    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

