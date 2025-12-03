edding Aktien: Prognose für 2026 angepasst – Was Anleger jetzt wissen müssen
Angesichts eines zunehmend anspruchsvollen Umfelds richtet die edding Gruppe ihren Blick vorsichtig auf 2026 und passt ihre Erwartungen für Umsatz und Ergebnis gezielt an.
- Die Prognose für das Geschäftsjahr 2026 wurde aufgrund des herausfordernden Marktumfelds, der makroökonomischen Lage und der zurückhaltenden Investitionsbereitschaft angepasst.
- Die erwarteten Konzernnettoumsatzerlöse für 2026 liegen nun bei 139,0 Mio. bis 154,0 Mio. EUR, im Vergleich zur ursprünglichen Planung von 173,0 Mio. bis 188,0 Mio. EUR.
- Das Konzernbetriebsergebnis (EBIT ohne Sondereffekte) wird nun bei 1,0 Mio. bis 4,0 Mio. EUR erwartet, statt zuvor 8,0 Mio. bis 11,0 Mio. EUR.
- Sondereffekte, die im EBIT berücksichtigt werden, werden auf 2,0 Mio. bis 5,0 Mio. EUR geschätzt und resultieren aus Projektaufwendungen für SAP S/4HANA und Restrukturierungsmaßnahmen.
- Die Prognose für das Geschäftsjahr 2025 bleibt unverändert.
- Die edding Gruppe ist ein international tätiges Familienunternehmen mit Sitz in Ahrensburg, das Produkte für kreatives Arbeiten, visuelle Kollaboration und Innovation entwickelt.
