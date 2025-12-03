    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsBMW AktievorwärtsNachrichten zu BMW
    Mercedes-Chef Källenius bleibt Europas oberster Autolobbyist

    Für Sie zusammengefasst
    • Källenius bleibt Präsident von Acea für zweite Amtszeit.
    • Klimaziele erfordern Wettbewerbsfähigkeit und Flexibilität.
    • Merz fordert Korrekturen bei EU-Vorgaben für Verbrenner.
    Mercedes-Chef Källenius bleibt Europas oberster Autolobbyist
    Foto: Arne Dedert - DPA

    BRÜSSEL (dpa-AFX) - Der Vorstandsvorsitzende von Mercedes-Benz , Ola Källenius, tritt eine zweite Amtszeit als Präsident von Europas oberstem Autolobbyverband Acea an. Die Interessenvertretung wählte den 56-Jährigen, wie Acea mitteilte. Källenius sagte, Klimaziele könnten nur erreicht werden, wenn sie mit Wettbewerbsfähigkeit und widerstandsfähigen Lieferketten einhergingen.

    Källenius forderte einen pragmatischeren Kurs. "Flexibilität, Technologieoffenheit und gezielte Maßnahmen für Pkw, Transporter, Lkw und Busse bleiben unerlässlich", so der Manager. Es stehe viel auf dem Spiel.

    Hartes Ringen

    Auf EU-Ebene wird derzeit hart um künftige Vorgaben für die Autoindustrie gerungen. Bundeskanzler Friedrich Merz hatte die EU-Kommission in dem Brief gebeten, die Regulierung zum sogenannten Verbrenner-Aus zu korrigieren.

    Rückendeckung bekommt der Bundeskanzler dafür unter anderem aus München. BMW -Chef Oliver Zipse sagte im Gespräch mit Journalisten in Brüssel, die Inhalte des Merz Briefs entsprächen "ziemlich genau unseren Anforderungen."

    Als Beispiele nannte er unter anderem Technologieoffenheit, effiziente Verbrennungsmotoren und Anreize zur Verwendung umweltfreundlicher Materialien. "Das entspricht sehr stark unserer Vorstellung davon, was für diese Branche richtig ist", so Zipse./mjm/DP/nas

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Mercedes-Benz Group Aktie

    Die Mercedes-Benz Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,47 % und einem Kurs von 88,36 auf Tradegate (03. Dezember 2025, 14:12 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Mercedes-Benz Group Aktie um +3,52 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +7,77 %.

    Die Marktkapitalisierung von Mercedes-Benz Group bezifferte sich zuletzt auf 58,53 Mrd..

    Mercedes-Benz Group zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 4,3000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 7,9400 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 65,57EUR. Von den letzten 7 Analysten der Mercedes-Benz Group Aktie empfehlen 4 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 56,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 79,00EUR was eine Bandbreite von -8,15 %/+29,57 % bedeutet.




    2 im Artikel enthaltene Werte
    Mercedes-Chef Källenius bleibt Europas oberster Autolobbyist Der Vorstandsvorsitzende von Mercedes-Benz , Ola Källenius, tritt eine zweite Amtszeit als Präsident von Europas oberstem Autolobbyverband Acea an. Die Interessenvertretung wählte den 56-Jährigen, wie Acea mitteilte. Källenius sagte, Klimaziele …
