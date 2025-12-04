    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsUS Tech 100 IndexvorwärtsNachrichten zu US Tech 100

    Cloud-Softwareanbieter

    Salesforce überrascht mit robustem Gewinn und hebt die Umsatzprognose an

    Salesforce übertrifft die Gewinnerwartungen und hebt die Umsatzprognose an. Besonders das KI-Geschäft zieht rasant an – die Aktie steigt nachbörslich trotzdem nur moderat.

    Im abgelaufenen dritten Geschäftsquartal erwirtschaftete Salesforce einen bereinigten Gewinn von 3,25 US-Dollar je Aktie und lag damit deutlich über den von LSEG erhobenen Prognosen. Beim Umsatz verfehlte das Unternehmen die Konsensschätzung minimal und erzielte 10,26 Milliarden US-Dollar. Dies entspricht einem Plus von 8,6 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Der Nettogewinn kletterte auf 2,09 Milliarden US-Dollar oder 2,19 US-Dollar je Aktie. 

    Besonders im Fokus steht die KI-Offensive des Konzerns, die messbar zum Wachstum beitrug. Allein die neue Agentforce-Plattform, die Routineaufgaben im Vertrieb und Kundenservice automatisiert, generiert inzwischen einen Jahresumsatz von über 500 Millionen US-Dollar – ein Anstieg um 330 Prozent binnen zwölf Monaten. Insgesamt meldet Salesforce inzwischen mehr als 9.500 zahlende Kunden für Agentforce.

    Für das laufende vierte Quartal stellt der US-Cloud-Softwareanbieter Erlöse zwischen 11,13 und 11,23 Milliarden US-Dollar in Aussicht, was deutlich über dem Marktkonsens von 10,9 Milliarden US-Dollar liegt. Das entspricht einem Wachstum von bis zu 12 Prozent. Rund drei Prozentpunkte davon sollen aus der jüngst vollzogenen Übernahme des Datenmanagementspezialisten Informatica stammen. In der Prognose sind gleichzeitig anhaltende Schwächen in den Bereichen Marketing und Commerce sowie der Umstieg von Tableau und MuleSoft auf stärker cloudbasierte Modelle berücksichtigt.

    Trotz dieser robusten Zahlen steht die Aktie in diesem Jahr unter Druck: Seit Jahresbeginn hat Salesforce rund 29 Prozent verloren, während der Nasdaq-100 um etwa 21 Zahlen gestiegen ist. Investoren fürchten weiterhin, dass neue KI-Tools klassische CRM-Funktionen kannibalisieren könnten.

    Mit einer ehrgeizigen Umsatzvision von 60 Milliarden US-Dollar bis 2030 sowie weiteren KI-Akquisitionen fokussiert sich Salesforce jedoch klar auf Wachstum.

    Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion



