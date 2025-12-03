ANALYSE-FLASH
DZ Bank hebt fairen Wert für Inditex auf 61 Euro - 'Kaufen'
- DZ Bank hebt fairen Wert von Inditex auf 61 Euro an.
- Einstufung bleibt bei "Kaufen" aufgrund starker Nachfrage.
- Inditex reagiert schnell auf Modetrends und Kundenwünsche.
FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die DZ Bank hat den fairen Aktienwert von Inditex nach Zahlen von 54 auf 61 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. "Mode ist weiterhin stark nachgefragt", schrieb Katharina Schmenger am Mittwoch angesichts starker Ergebnisse für das dritte Quartal und eines erfolgreichen Starts ins vierte Quartal. "Der Konzern ist weiter in der Lage, schnell auf Modetrends zu reagieren, und trifft mit dem breiten Markenportfolio weiter den Geschmack der Kunden."/rob/ag/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.12.2025 / 12:13 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.12.2025 / 12:20 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Inditex Aktie
Die Inditex Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +9,44 % und einem Kurs von 53,90 auf Tradegate (03. Dezember 2025, 14:24 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Inditex Aktie um +13,93 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +15,69 %.
Die Marktkapitalisierung von Inditex bezifferte sich zuletzt auf 171,17 Mrd..
Inditex zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,1300. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,3000 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 53,75EUR. Von den letzten 8 Analysten der Inditex Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 50,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 61,00EUR was eine Bandbreite von -9,09 %/+10,91 % bedeutet.
Analyst: DZ Bank
Kursziel: 61 Euro