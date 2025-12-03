DZ Bank hebt fairen Wert für Inditex auf 61 Euro - 'Kaufen'

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------



Aktie am Freitag mit + 7,5 %

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Inditex Aktie

Die Inditex Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +9,44 % und einem Kurs von 53,90 auf Tradegate (03. Dezember 2025, 14:24 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Inditex Aktie um +13,93 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +15,69 %.

Die Marktkapitalisierung von Inditex bezifferte sich zuletzt auf 171,17 Mrd..

Inditex zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,1300. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,3000 %.

Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 53,75EUR. Von den letzten 8 Analysten der Inditex Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 50,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 61,00EUR was eine Bandbreite von -9,09 %/+10,91 % bedeutet.