GOLDMAN SACHS stuft Airbus auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Airbus mit einem Kursziel von 240 Euro auf "Buy" belassen. Die Anleger hätten in den vergangenen Tagen wieder gemerkt, wie komplex der Flugzeugbau ist, schrieb Sam Burgess am Mittwoch anlässlich der Senkung des Auslieferungsziels für 2025. Aktuell geht er davon aus, dass weniger Auslieferungen im vierten Quartal zu einem stärkeren ersten Quartal 2026 führen. Es sei also wohl alleine ein Timing-Problem. Die Nachfrage bleibe generell sehr stark./ag/tavVeröffentlichung der Original-Studie: 03.12.2025 / 11:27 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Airbus Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,01 % und einem Kurs von 197,3EUR auf Tradegate (03. Dezember 2025, 14:24 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: GOLDMAN SACHS

Analyst: Sam Burgess

Analysiertes Unternehmen: Airbus

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 240

Kursziel alt: 240

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m

