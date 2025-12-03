Mercedes-Benz Group Aktie heute im Minus - 03.12.2025

Die Mercedes-Benz Group Aktie ist bisher um -3,37 % auf 57,31€ gefallen. Das sind -2,00 € weniger als am letzten Handelstag. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,88 %, geht es heute bei der Mercedes-Benz Group Aktie nach unten. Ist das schon ein günstiger Einstiegszeitpunkt?

Mercedes-Benz ist ein führender Hersteller von Premiumfahrzeugen, bekannt für Luxus und Innovation, mit starker globaler Präsenz und Konkurrenz durch BMW, Audi und Tesla.

Obwohl die Mercedes-Benz Group Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +9,13 %.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Mercedes-Benz Group Aktie damit um -1,04 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +3,47 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei Mercedes-Benz Group auf +7,89 %.

Mercedes-Benz Group Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -1,04 % 1 Monat +3,47 % 3 Monate +9,13 % 1 Jahr +10,64 %

Informationen zur Mercedes-Benz Group Aktie

Es gibt 963 Mio. Mercedes-Benz Group Aktien. Damit ist das Unternehmen 55,18 Mrd. € wert.

Der Vorstandsvorsitzende von Mercedes-Benz , Ola Källenius, tritt eine zweite Amtszeit als Präsident von Europas oberstem Autolobbyverband Acea an. Die Interessenvertretung wählte den 56-Jährigen, wie Acea mitteilte. Källenius sagte, Klimaziele …

Der Verband der Internationalen Kraftfahrzeughersteller (VDIK) rechnet auch für das kommende Jahr mit einer steigenden Nachfrage nach neuen Elektroautos. Unter bestimmten politischen Voraussetzungen könnten 2025 laut der Prognose des …

Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.

Mercedes-Benz Group Aktie jetzt kaufen?

Ob die Mercedes-Benz Group Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Mercedes-Benz Group Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.