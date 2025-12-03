    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAirbus AktievorwärtsNachrichten zu Airbus

    Airbus Aktie steigt - 03.12.2025

    Am heutigen Handelstag konnte die Airbus Aktie bisher um +3,26 % zulegen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Airbus Aktie.

    Besonders beachtet! - Airbus Aktie steigt - 03.12.2025
    Foto: franz massard - stock.adobe.com

    Airbus ist ein globaler Marktführer in der Luft- und Raumfahrtindustrie, bekannt für seine fortschrittlichen Flugzeugmodelle und innovativen Technologien. Hauptkonkurrent ist Boeing.

    Airbus Aktienanalyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 03.12.2025

    Einen starken Börsentag erlebt die Airbus Aktie. Sie steigt um +3,26 % auf 197,76. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Airbus Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -0,86 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 197,76, mit einem Plus von +3,26 %. Lohnt sich noch ein Einstieg oder lieber verkaufen?

    Der heutige Kursanstieg bestätigt den anhaltenden Aufwärtstrend der Airbus Aktie. Seit drei Monaten profitierten Anleger von einem Gesamtertrag von +9,58 %.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Airbus Aktie damit um -2,53 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -7,39 %. Im Jahr 2025 gab es für Airbus bisher ein Plus von +28,04 %.

    Airbus Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -2,53 %
    1 Monat -7,39 %
    3 Monate +9,58 %
    1 Jahr +31,45 %

    Informationen zur Airbus Aktie

    Es gibt 792 Mio. Airbus Aktien. Damit ist das Unternehmen 156,68 Mrd. € wert.

    Dax legt etwas zu - Hugo Boss brechen ein


    Zur Wochenmitte ist es am deutschen Aktienmarkt leicht aufwärts gegangen. Der Dax lag am frühen Mittwochnachmittag mit 0,3 Prozent im Plus bei 23.780 Zählern. Damit weitete der Leitindex die Gewinne vom Vortag zwar noch etwas aus, setzt aber die …

    Börsen Update Europa - 03.12. - FTSE Athex 20 stark +1,76 %


    Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.

    GOLDMAN SACHS stuft Airbus auf 'Buy'


    Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Airbus mit einem Kursziel von 240 Euro auf "Buy" belassen. Die Anleger hätten in den vergangenen Tagen wieder gemerkt, wie komplex der Flugzeugbau ist, schrieb Sam Burgess am Mittwoch …

    Airbus Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Airbus Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Airbus Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Airbus

    +3,75 %
    -2,53 %
    -7,39 %
    +9,58 %
    +31,45 %
    +78,58 %
    +116,80 %
    +195,39 %
    +992,96 %
    ISIN:NL0000235190WKN:938914



    Verfasst von Markt Bote
