Evotec Aktie - Kurs auf Talfahrt - 03.12.2025

Die Evotec Aktie notiert aktuell bei 5,3580€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um -4,42 % nachgegeben, was einem Verlust von -0,2480 € entspricht. Die Talfahrt der Evotec Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -0,36 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 5,3580€, mit einem Minus von -4,42 %. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

Evotec ist ein führendes biopharmazeutisches Unternehmen, das sich auf die Wirkstoffforschung und -entwicklung spezialisiert hat. Es bietet umfassende Dienstleistungen von Screening bis zur klinischen Entwicklung. Mit einer starken Marktstellung in Europa und den USA konkurriert es mit Unternehmen wie Charles River und IQVIA. Evotecs Alleinstellungsmerkmale sind seine Plattformtechnologie und strategische Partnerschaften.

Mit dem heutigen Kursverlust bestätigte sich der andauernde Abwärtstrend. Über die letzten drei Monate haben Aktionäre bei Evotec insgesamt ein Minus von -8,48 % zu verkraften.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Evotec Aktie damit um -3,27 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -23,38 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei Evotec auf -34,24 %.

Evotec Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -3,27 % 1 Monat -23,38 % 3 Monate -8,48 % 1 Jahr -40,03 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Evotec Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die enttäuschende Kursentwicklung der Evotec Aktie, die als Desaster wahrgenommen wird. Anleger äußern Bedenken über die Unternehmensstrategie und die negative Reaktion auf die aktuelle Konferenz. Zudem wird die unklare finanzielle Situation und die Unsicherheit bezüglich ausstehender Verträge thematisiert, was zu Pessimismus führt.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Evotec eingestellt.

Informationen zur Evotec Aktie

Es gibt 178 Mio. Evotec Aktien. Damit ist das Unternehmen 950,68 Mio. € wert.

Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.

EQS Total Voting Rights Announcement: Evotec SE / Total Voting Rights Announcement Evotec SE: Release according to Article 41 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution 03.12.2025 / 13:28 …

EQS Gesamtstimmrechtsmitteilung: Evotec SE / Veröffentlichung der Gesamtzahl der Stimmrechte Evotec SE: Veröffentlichung der Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung 03.12.2025 / 13:28 CET/CEST …

Evotec Aktie jetzt kaufen?

Ob die Evotec Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Evotec Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.