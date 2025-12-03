Pure Storage Registered (A) Aktie crasht -13,42 % - 03.12.2025

Einen schwachen Börsentag erlebt die Pure Storage Registered (A) Aktie. Sie fällt um -13,42 % auf 70,63€. Nach dem gestrigen Anstieg von +6,95 %, geht es heute bei der Pure Storage Registered (A) Aktie nach unten. Könnte sich ein Einstieg lohnen?

Pure Storage ist ein führender Anbieter von Flash-Speicherlösungen, bekannt für seine leistungsstarken und zuverlässigen Produkte. Das Unternehmen konkurriert mit Dell EMC, NetApp und IBM und hebt sich durch benutzerfreundliche, skalierbare und energieeffiziente Lösungen ab.

Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von Pure Storage Registered (A) in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +5,94 % bestehen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Pure Storage Registered (A) Aktie damit um -2,53 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -18,28 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei Pure Storage Registered (A) auf +18,41 %.

Pure Storage Registered (A) Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -2,53 % 1 Monat -18,28 % 3 Monate +5,94 % 1 Jahr +39,89 %

Informationen zur Pure Storage Registered (A) Aktie

Es gibt 329 Mio. Pure Storage Registered (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 23,21 Mrd. € wert.

Pure Storage Registered (A) Aktie jetzt kaufen?

Ob die Pure Storage Registered (A) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Pure Storage Registered (A) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.