    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsBox Registered (A) AktievorwärtsNachrichten zu Box Registered (A)

    Besonders beachtet!

    105 Aufrufe 105 0 Kommentare 0 Kommentare

    Box Registered (A) Aktie sinkt rapide - -9,28 % - 03.12.2025

    Am heutigen Handelstag muss die Box Registered (A) Aktie bisher Verluste von -9,28 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Box Registered (A) Aktie.

    Besonders beachtet! - Box Registered (A) Aktie sinkt rapide - -9,28 % - 03.12.2025
    Foto: lightpoet - stock.adobe.com

    Box Registered (A) ist ein führender Anbieter von Cloud-Content-Management-Lösungen, die durch hohe Sicherheitsstandards und umfangreiche Integrationen bestechen. Hauptkonkurrenten sind Dropbox, Google Drive und Microsoft OneDrive.

    Box Registered (A) Aktienkurs: Kursentwicklung und Performance vom 03.12.2025

    Einen ganz schwachen Börsentag erlebt die Box Registered (A) Aktie. Mit einer Performance von -9,28 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Nach dem gestrigen Anstieg von +2,65 %, geht es heute bei der Box Registered (A) Aktie nach unten. Könnte sich ein Einstieg lohnen?

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Box Inc.!
    Long
    25,52€
    Basispreis
    0,60
    Ask
    × 6,45
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    33,46€
    Basispreis
    0,12
    Ask
    × 5,58
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Mit dem heutigen Kursverlust bestätigte sich der andauernde Abwärtstrend. Über die letzten drei Monate haben Aktionäre bei Box Registered (A) insgesamt ein Minus von -12,84 % zu verkraften.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Box Registered (A) Aktie damit um -8,22 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -14,61 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in Box Registered (A) eine negative Entwicklung von -21,69 % erlebt.

    Box Registered (A) Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -8,22 %
    1 Monat -14,61 %
    3 Monate -12,84 %
    1 Jahr -29,14 %

    Informationen zur Box Registered (A) Aktie

    Es gibt 145 Mio. Box Registered (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 3,41 Mrd. € wert.

    Box Registered (A) Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Box Registered (A) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Box Registered (A) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Box Registered (A)

    -9,16 %
    -8,22 %
    -14,61 %
    -12,84 %
    -29,14 %
    -12,45 %
    +71,94 %
    +81,53 %
    +7,30 %
    ISIN:US10316T1043WKN:A110YG



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Markt Bote
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Besonders beachtet! Box Registered (A) Aktie sinkt rapide - -9,28 % - 03.12.2025 Am heutigen Handelstag muss die Box Registered (A) Aktie bisher Verluste von -9,28 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Box Registered (A) Aktie.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2025 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von TTMzero
     