Eutelsat Communications - Aktie bricht ein -6,44 % - 03.12.2025

Die negative Tendenz der letzten Tage geht weiter. Mit einer Performance von -6,44 % verliert die Eutelsat Communications Aktie an diesem Handelstag deutlich. Damit wird die negative Tendenz der letzten Tage bestätigt. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,24 %, geht es heute bei der Eutelsat Communications Aktie nach unten. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

Eutelsat Communications ist ein führender Anbieter von Satellitenkommunikationslösungen, der weltweit Konnektivität und Broadcast-Dienste bereitstellt. Das Unternehmen bietet Satellitenkapazitäten für TV-Sender, Internet-Provider, Regierungsbehörden und Unternehmen an. Eutelsat ist einer der größten Satellitenbetreiber weltweit, mit einer starken Präsenz in Europa, dem Nahen Osten und Afrika. Zu den Hauptkonkurrenten zählen SES, Intelsat und Telesat. Eutelsat zeichnet sich durch ein breites Satellitennetzwerk und innovative Technologien zur Optimierung der Bandbreitennutzung aus.

Mit dem heutigen Kursrückgang setzt sich der Abwärtstrend der letzten Monate fort. Aktionäre von Eutelsat Communications mussten in den letzten drei Monaten Verluste von -35,52 % hinnehmen.

Allein seit letzter Woche ist die Eutelsat Communications Aktie damit um -15,99 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -42,96 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die Eutelsat Communications um -12,12 % verloren.

Eutelsat Communications Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -15,99 % 1 Monat -42,96 % 3 Monate -35,52 % 1 Jahr -33,97 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Eutelsat Communications Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die volatile Kursentwicklung der Eutelsat-Aktie, beeinflusst durch Kapitalmaßnahmen, Investorenentscheidungen und externe Faktoren. Es bestehen Unsicherheiten bezüglich der Bewertung, doch langfristig wird an die positiven fundamentalen Aussichten des Unternehmens geglaubt, insbesondere im Kontext europäischer Technologiebestrebungen.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Eutelsat Communications eingestellt.

Informationen zur Eutelsat Communications Aktie

Es gibt 682 Mio. Eutelsat Communications Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,33 Mrd. € wert.

Eutelsat Communications Aktie jetzt kaufen?

Ob die Eutelsat Communications Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Eutelsat Communications Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.