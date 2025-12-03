D-Wave Quantum Aktie startet durch - 03.12.2025

Die D-Wave Quantum Aktie konnte bisher um +4,52 % auf 20,230€ zulegen. Das sind +0,875 € mehr als am letzten Handelstag. Nach dem gestrigen Anstieg von +4,82 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der D-Wave Quantum Aktie. Nach einem Plus von +4,82 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 20,230€. Lohnt sich noch ein Einstieg oder lieber verkaufen?

D-Wave Quantum ist ein führendes Unternehmen im Bereich Quantencomputing, das sich auf die Entwicklung von Quantencomputern und -lösungen spezialisiert hat. Mit einer einzigartigen Adiabatic Quantum Computing-Technologie hebt es sich von Konkurrenten wie IBM und Google ab. D-Wave bietet innovative Produkte und Dienstleistungen, die komplexe Probleme effizient lösen, und ist ein Pionier in der Branche.

Der heutige Kurszuwachs setzt die positive Entwicklung der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten konnten die Aktionäre von D-Wave Quantum einen Gewinn von +49,03 % verbuchen.

Allein seit letzter Woche ist die D-Wave Quantum Aktie damit um +3,64 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -36,41 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von D-Wave Quantum +143,42 % gewonnen.

D-Wave Quantum Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +3,64 % 1 Monat -36,41 % 3 Monate +49,03 % 1 Jahr +653,70 %

Informationen zur D-Wave Quantum Aktie

Es gibt 354 Mio. D-Wave Quantum Aktien. Damit ist das Unternehmen 7,16 Mrd. € wert.

Nach der starken Korrektur versucht die D-Wave Quantum-Aktie, sich an einer wichtigen technischen Marke zu stabilisieren. Könnte sich daraus eine neue Aufwärtsbewegung entwickeln?

In der heutigen Börsenlandschaft entscheidet ein nachhaltiger Wettbewerbsvorteil über außergewöhnliche Renditen. Echte Burggräben, ob durch undurchdringliche Software, neue Technologien oder revolutionäre Hardware, schirmen Gewinnquellen zuverlässig …

Ob die D-Wave Quantum Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur D-Wave Quantum Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.