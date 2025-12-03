    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsScout24 AktievorwärtsNachrichten zu Scout24
    109 Aufrufe 109 0 Kommentare 0 Kommentare

    Scout24 kündigt 500 Mio. € Aktienrückkauf & kürzt laufendes Programm an

    Scout24 SE startet ein umfangreiches Aktienrückkaufprogramm über bis zu 500 Millionen Euro und passt zugleich den Zeitplan des laufenden Programms deutlich an.

    Scout24 kündigt 500 Mio. € Aktienrückkauf & kürzt laufendes Programm an
    Foto: Scout24 SE
    • Scout24 SE hat ein neues Aktienrückkaufprogramm im Volumen von bis zu 500 Millionen Euro beschlossen.
    • Der Rückkauf soll in einer oder mehreren Tranchen über die Börse erfolgen.
    • Der Aktienrückkauf wird voraussichtlich in den nächsten Wochen beginnen und bis spätestens im zweiten Quartal 2028 durchgeführt werden.
    • Die Rückkaufphase des laufenden Programms wird verkürzt, der spätestmögliche Erwerbszeitpunkt auf den 23. Januar 2026 vorverlegt.
    • Bis zum 2. Dezember 2025 wurden im Rahmen der zweiten Tranche bereits 721.570 Aktien zurückgekauft.
    • Scout24 SE behält sich das Recht vor, das Rückkaufprogramm jederzeit zu modifizieren oder einzustellen.

    Der Kurs von Scout24 lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 87,15EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,43 % im Plus.
    13 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 87,90EUR das entspricht einem Plus von +0,86 % seit der Veröffentlichung.
    Der Index DAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 23.733,00PKT (0,00 %).


    Scout24

    +1,73 %
    -1,76 %
    -14,29 %
    -20,07 %
    +0,35 %
    +64,95 %
    +37,25 %
    +187,55 %
    +195,32 %
    ISIN:DE000A12DM80WKN:A12DM8





    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wO Newsflash
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Scout24 kündigt 500 Mio. € Aktienrückkauf & kürzt laufendes Programm an Scout24 SE startet ein umfangreiches Aktienrückkaufprogramm über bis zu 500 Millionen Euro und passt zugleich den Zeitplan des laufenden Programms deutlich an.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2025 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von TTMzero
     