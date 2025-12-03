Scout24 kündigt 500 Mio. € Aktienrückkauf & kürzt laufendes Programm an
Scout24 SE startet ein umfangreiches Aktienrückkaufprogramm über bis zu 500 Millionen Euro und passt zugleich den Zeitplan des laufenden Programms deutlich an.
Foto: Scout24 SE
- Scout24 SE hat ein neues Aktienrückkaufprogramm im Volumen von bis zu 500 Millionen Euro beschlossen.
- Der Rückkauf soll in einer oder mehreren Tranchen über die Börse erfolgen.
- Der Aktienrückkauf wird voraussichtlich in den nächsten Wochen beginnen und bis spätestens im zweiten Quartal 2028 durchgeführt werden.
- Die Rückkaufphase des laufenden Programms wird verkürzt, der spätestmögliche Erwerbszeitpunkt auf den 23. Januar 2026 vorverlegt.
- Bis zum 2. Dezember 2025 wurden im Rahmen der zweiten Tranche bereits 721.570 Aktien zurückgekauft.
- Scout24 SE behält sich das Recht vor, das Rückkaufprogramm jederzeit zu modifizieren oder einzustellen.
Der Kurs von Scout24 lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 87,15EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,43 % im Plus.
13 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 87,90EUR das entspricht einem Plus von +0,86 % seit der Veröffentlichung.
Der Index DAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 23.733,00PKT (0,00 %).
+1,73 %
-1,76 %
-14,29 %
-20,07 %
+0,35 %
+64,95 %
+37,25 %
+187,55 %
+195,32 %
