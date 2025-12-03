Scout24 plant weiteren Aktienrückkauf - Laufendes Programm endet früher
- Scout24 startet neues Aktienrückkaufprogramm.
- Laufendes Programm endet vorzeitig am 23. Januar 2026.
- Neues Programm umfasst bis zu 500 Millionen Euro.
BERLIN (dpa-AFX) - Der Immobilien-Marktplatzbetreiber Scout24 weitet seine Aktienrückkäufe mit einem neuen Programm aus. Dazu werde das Ende des laufenden Rückkaufprogramms auf den 23. Januar 2026 vorgezogen und ein neues Programm über bis zu 500 Millionen Euro aufgelegt, teilte der Dax-Konzern am Mittwoch in Berlin mit. Der neue Rückkauf solle in den kommenden Wochen beginnen und spätestens im zweiten Quartal 2028 enden. Weitere Details will Scout24 veröffentlichen, bevor das neue Programm startet./stw/jha/
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Scout24 Aktie
Die Scout24 Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,27 % und einem Kurs von 87,90 auf Tradegate (03. Dezember 2025, 14:53 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Scout24 Aktie um -0,98 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -13,01 %.
Die Marktkapitalisierung von Scout24 bezifferte sich zuletzt auf 6,59 Mrd..
Scout24 zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 1,3200. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,0900 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 118,17EUR. Von den letzten 6 Analysten der Scout24 Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 103,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 137,00EUR was eine Bandbreite von +17,05 %/+55,68 % bedeutet.