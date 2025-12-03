Scout24 plant weiteren Aktienrückkauf - Laufendes Programm endet früher

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Scout24 Aktie

Die Scout24 Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,27 % und einem Kurs von 87,90 auf Tradegate (03. Dezember 2025, 14:53 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Scout24 Aktie um -0,98 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -13,01 %.

Die Marktkapitalisierung von Scout24 bezifferte sich zuletzt auf 6,59 Mrd..

Scout24 zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 1,3200. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,0900 %.

Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 118,17EUR. Von den letzten 6 Analysten der Scout24 Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 103,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 137,00EUR was eine Bandbreite von +17,05 %/+55,68 % bedeutet.