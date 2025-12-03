SMA Solar Technology Aktie startet durch - 03.12.2025

Die SMA Solar Technology Aktie konnte bisher um +5,74 % auf 35,20€ zulegen. Das sind +1,91 € mehr als am letzten Handelstag. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die SMA Solar Technology Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -0,18 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 35,20€, mit einem Plus von +5,74 %. Jetzt einsteigen oder doch lieber warten?

SMA Solar Technology ist ein führender Anbieter von Photovoltaik-Lösungen, bekannt für seine Wechselrichter und Energiemanagementsysteme. Mit einer starken globalen Präsenz konkurriert es mit Unternehmen wie Huawei und SolarEdge. SMA's Innovationskraft und Servicequalität heben es von der Konkurrenz ab.

Die positive Performance heute setzt die erfreuliche Entwicklung der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten konnten die Aktionäre bei SMA Solar Technology einen Gewinn von +118,19 % verbuchen.

Allein seit letzter Woche ist die SMA Solar Technology Aktie damit um +8,51 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +33,14 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +154,04 % gewonnen.

Der TecDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,14 % geändert.

SMA Solar Technology Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +8,51 % 1 Monat +33,14 % 3 Monate +118,19 % 1 Jahr +157,55 %

Informationen zur SMA Solar Technology Aktie

Es gibt 35 Mio. SMA Solar Technology Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,22 Mrd.EUR € wert.

Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.

Im November `25 haben 5 Analysten die SMA Solar Technology Aktie eingestuft.

SMA Solar Technology Aktie jetzt kaufen?

Ob die SMA Solar Technology Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur SMA Solar Technology Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.