First Majestic startet Emission von Wandelanleihen

3. Dezember 2025 - Vancouver, BC, Kanada / IRW-Press / First Majestic Silver Corp. (NYSE:AG) (TSX:AG) (FWB:FMV) („First Majestic“ oder das „Unternehmen“) gibt bekannt, dass es unbesicherte vorrangige Wandelanleihen mit einem Gesamtnennwert von 300 Millionen US-Dollar und einer Laufzeit bis 2031 (die „Anleihen“) gemäß den Ausnahmeregelungen für Privatplatzierungen (das „Angebot“) anbietet. First Majestic beabsichtigt, den Erstkäufern der Schuldverschreibungen eine Option zum Kauf von Schuldverschreibungen mit einem zusätzlichen Gesamtnennbetrag von bis zu 45 Millionen US-Dollar zu gewähren. First Majestic beabsichtigt, den Nettoerlös aus dem Angebot für den Rückkauf eines Teils seiner ausstehenden 0,375 %-Wandelschuldverschreibungen mit Fälligkeit im Jahr 2027 (die „bestehenden Schuldverschreibungen“) in separaten privat ausgehandelten Transaktionen sowie für allgemeine Unternehmenszwecke, einschließlich strategischer Möglichkeiten, zu verwenden.

Die endgültigen Bedingungen des Angebots werden von First Majestic und den Erstkäufern festgelegt. Die Anleihen werden halbjährlich mit einem festen Zinssatz verzinst und können von den Inhabern in Stammaktien von First Majestic (die „Aktien“) umgewandelt werden. Die Anleihen können unter bestimmten Umständen von First Majestic nach eigenem Ermessen zurückgezahlt werden. Die Inhaber haben das Recht, von First Majestic den Rückkauf ihrer Anleihen zu verlangen, wenn bestimmte Ereignisse eintreten.

Die Anleihen und die Aktien, in die die Anleihen umgewandelt werden können, wurden und werden nicht gemäß dem US-Wertpapiergesetz von 1933 in seiner jeweils gültigen Fassung (das „Wertpapiergesetz“) registriert oder in Kanada durch einen Prospekt qualifiziert. Die Anleihen und die Aktien dürfen in den Vereinigten Staaten nicht ohne Registrierung gemäß dem Securities Act oder einer entsprechenden Befreiung von der Registrierungspflicht gemäß dem Securities Act angeboten oder verkauft werden und dürfen in Kanada nur gemäß den Ausnahmen von den Prospektanforderungen der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze der Provinzen und Territorien angeboten oder verkauft werden.