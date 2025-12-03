Curevac-Übernahme durch Biontech kommt voran

Irgendwann geht es bei der Aktienanalyse letztlich dann auch "ums Geld" und um die tatsächliche Wettbewerbssituation im Pharmamarkt. In der Unternehmensbewertung geht es damit auch um die sog. Peergroup und die sog. Multiplikatoren (KUV, KGV, KBV, PEG, KCV, EV / EBITDA).

Zwar handelt es sich letztlich um Umsätze, Margen und Gewinne (DCF), aber zuvor geht es um die Produktentwicklung, um die Wirksamkeiten sowie die Nebenwirkungen und (oft übersehen) erstmal um die Höhe und Dauer der laufenden- und Entwicklungskosten.





CureVac sprach zwar vom "späteren aber besten Corona-Impfstoff", konnte jedoch in der Wirksamkeit (unter 50%) nicht überzeugen, auch weil man einerseits wegen steigender Nebenwirkungen die Impfstoffmenge nicht weiter anheben konnte. Insbesondere andererseits aber wegen "mRNA ohne Pseudouridin" scheiterte der Impfstoff. Pseudouridin-mRNA (Nobelpreis) würde nicht so blitzschnell abgebaut, kann also länger und mehr im Körper wirken. Pseudouridin in der mRNA wäre daher möglicherweise entscheidend wirkungsverbessernd gewesen.

Die beiden mRNA-Nobelpreisträger haben die mRNA modifiziert, indem sie insbesondere Uridin durch Pseudouridin ersetzt haben. Dies kann die Immun- oder Entzündungsreaktion unterbinden und die Proteinproduktion steigern (Verträglichkeit & Wirksamkeit).

Richtig?

Ohne zugelassenem C19-Impfstoff wurde bei CureVac letztlich die Kosteneffizienz viel zu gering, denn man hatte einerseits die Entwicklungskosten und andererseits zwar die Einnahmen durch Vorverträge und Förderungen, aber dann fehlte der echte Umsatz und die echten Milliarden-Gewinne. Daher ging bei CureVac die Liquidität über die Quartale zur Neige, es sankt der Aktienkurs und das Ergebnis ist die Übernahme (durch Fusion).





Moderna andererseits hat es zwar zum zweiten erfolgreichen C19-mRNA-Impfstoff geschafft und dann fast wie Biontech Umsätze und Milliarden-Gewinne erzeugt. Moderna hat auch die größere Anerkennung im Kapitalmarkt gewonnen, Moderna schwächelt aber trotzdem nicht nur bei den unterschiedlichen Wirkstoffklassen außerhalb mRNA und damit in der Onkologie, sondern insbesondere und IMHO "ganz entscheidend" bei der Kosteneffizienz. Schon länger hatte ich da eine spezielle Vermutung, aber erst heute konnte ich die nötigen Fakten recherchieren und strukturiert zusammentragen, wie nachfolgend beschrieben.





Biontech andererseits hat insbesondere auch bei der Kosteneffizienz einen sehr deutlichen Vorteil, den bisher fast alle Analysten dem Anschein nach übersehen haben. Dies gilt nicht nur wenn es um Millionen und Milliarden geht. Die Mikrowelle im Vorstandbüro, der Fahrradhelm auf dem HV-Vorstandtisch, die kleine Privatwohnung nahe dem Unternehmenssitz, die zwei Bildschirme im Urlaubskoffer, die gemeinsame Labor-Arbeit direkt am eigenen Hochzeitstag sind nicht nur die Zeichen der Bescheidenheit, des wissenschaftlichen Arbeitsethos, der Motivation, sondern einer fast unschlagbaren Effizienz. Und dies will ich nachfolgend als entscheidenden Unterschied herleiten, analysieren und die Bedeutung beweisen.





Erste Phase: Gründung, Finanzierungsrunden und Börsengang

Die Summe der Finanzierungsrunden von BioNTech und Moderna von der Gründung bis Dezember 2019, einschließlich der Börsengänge, beträgt:

BioNTech: Bis zum Börsengang im Oktober 2019 sammelte das Unternehmen insgesamt rund 1,3 Milliarden US-Dollar durch private Investoren, Risikokapital und Kooperationen. Hinzu kam der Börsengang selbst, bei dem rund 150 Millionen US-Dollar eingenommen wurden. Die staatlichen Fördermittel vor 2020 sind hier nicht enthalten, da sie erst ab 2020 flossen.[3][6]

Moderna: Bis zum Börsengang im Mai 2018 sammelte Moderna insgesamt etwa 2,6 Milliarden US-Dollar durch private Finanzierungsrunden und Risikokapital. Der Börsengang brachte zusätzlich 604 Millionen US-Dollar ein.[6][3]

Gesamtsumme bis Dezember 2019:

BioNTech: ca. 1,45 Milliarden US-Dollar (inkl. Börsengang)

Moderna: ca. 3,2 Milliarden US-Dollar (inkl. Börsengang)





Fazit:

Biontech hat deutlich weniger als die Hälfte bei Finanzierungsrunden und beim Börsengang erhalten im Vergleich zu Moderna. BioNTech war also in der Phase vor der Pandemie bei der Gründung und dem Aufbau des Unternehmens, der Organisation, der mRNA- und anderer Technologien deutlich kosteneffizienter.





Quellen:

[1] Biontech https://de.wikipedia.org/wiki/Biontech

[2] Helden-und-Hindernisse.pdf https://www.biodeutschland.org/files/content/medien/jahrbuecher/2021_2022/Helden-und-Hindernisse.pdf

[3] Blogserie "Wer finanziert Medikamente?", Teil 2: mRNA https://www.interpharma.ch/blog/blogserie-wer-finanziert-medikamente-teil-2-mrna-aelter-als-gedacht/

[4] BioNTech Aktie - Unsere Prognose bis 2030 https://www.squarevest.ag/blog/biontech-aktie-prognose

[5] BNTX_Geschäftsbericht_2024 https://www.biontech.com/content/dam/corporate/pdf/vision-and-mission/BNTX-Geschaeftsbericht-2024.pdf

[6] Optionen |v|ermitteln https://www.bioaspekte.de/de/bioaspekte/optionen-ermitteln

[7] Deutsche Biotechs im Rampenlicht https://www.dw.com/de/pl%C3%B6tzlich-ber%C3%BChmt-deutsche-biotechs-im-rampenlicht/a-55699386

[8] Biontech: Das Power-Paar Uğur Şahin und Özlem Türeci https://www.manager-magazin.de/unternehmen/biontech-das-power-paar-ugur-sahin-und-oezlem-tuereci-a-0d715b2d-fc04-4b5d-8313-f0d58e852880

[9] Impfstoffproduktion https://www.iwkoeln.de/fileadmin/user_upload/Studien/policy_papers/PDF/2021/IW-Policy-Paper_2021-Impfstoffproduktion.pdf

[10] Covid-19: Biontech und der Corona-Impfstoff https://www.handelsblatt.com/unternehmen/industrie/biontech-mainzer-gruenderpaar-entwickelt-corona-impfstoff-was-diesen-erfolg-moeglich-machte/26616824.html





Zweite Phase: Die Corona-Pandemie und die Impfstoff-Entwicklung

Ab Januar 2020 bis Ende 2021 erhielten BioNTech und Moderna erhebliche staatliche Förderungen zur Entwicklung und Produktion ihrer mRNA-Impfstoffe, insbesondere im Rahmen von EU- und nationalen Programmen.

BioNTech: Das Unternehmen erhielt im Zeitraum 2020–2021 im Rahmen des deutschen Sonderprogramms zur Impfstoff-Forschung (BMBF) rund 375 Millionen Euro. Zudem profitierte BioNTech von der europäischen Beschaffung und weiteren Förderprogrammen, wobei die genaue Summe für die gesamte EU-Förderung bis Ende 2021 auf etwa 740 Millionen Euro für mehrere Impfstoffentwickler (inkl. BioNTech) geschätzt wird.[1][2]

Moderna: Die US-Regierung förderte Moderna massiv, insbesondere durch das US-amerikanische Programm „Operation Warp Speed“. Allein im Jahr 2020 erhielt Moderna von der US-Regierung rund 2,5 Milliarden US-Dollar für die Entwicklung und Produktion des Impfstoffs. Weitere EU- und internationale Fördermittel trugen ebenfalls bei, wobei die genaue Summe für Moderna bis Ende 2021 auf etwa 1,5 Milliarden US-Dollar (ca. 1,3 Milliarden Euro) aus EU- und weiteren Quellen geschätzt wird.[9]

Gesamtsumme der Förderung (Januar 2020 bis Dezember 2021):

BioNTech: ca. 0,74 Millionen Euro (deutsche und EU-Förderung)

Moderna: ca. 3,80 Milliarden US-Dollar (ca. 3,4 Milliarden Euro) aus US- und EU-Förderung





Fazit:

Biontech hat deutlich weniger als ein Viertel der Fördermittel erhalten im Vergleich zu Moderna, aber hat mehr als vergleichbare Ergebnisse erreicht (Entwicklungsgeschwindigkeit, Wirksamkeit, Verträglichkeit, Umsatz, Gewinn, Marktanteil, Zulassungen, Absatzgebiete, Partnerschaften). Biontech war also zum Beginn und während der Pandemie 2020/2021 erneut deutlich kosteneffizienter als Moderna.





Quellen:

[1] Förderung der Impfstoffentwicklung https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Standardartikel/Themen/Europa/DARP/Leuchtturm-Projekte/foerderung-impfstoffentwicklung.html

[2] BMBF-Sonderprogramm zur COVID-19-Impfstoff-Forschung https://www.gesundheitsforschung-bmftr.de/de/bmbf-sonderprogramm-zur-covid-19-impfstoff-forschung-12541.php

[3] Nationale Impfstrategie COVID-19 https://www.bundesgesundheitsministerium.de/fileadmin/Dateien/3_Downloads/C/Coronavirus/Impfstoff/Nationale_Impfstrategie_Juni_2021.pdf

[4] Impfstoffe zum Schutz vor der Coronavirus-Infektion Covid-19 https://www.vfa.de/de/forschung-entwicklung/impfstoffforschung/impfstoffe-zum-schutz-vor-coronavirus-2019-ncov

[5] Comirnaty https://www.pei.de/DE/newsroom/dossier/coronavirus/impfstoffe/biontech-faq.html

[6] Beschluss der STIKO für die Empfehlung der COVID-19- ... https://edoc.rki.de/bitstream/handle/176904/7579/STIKO-Komplett-17-12-2020-Zur-Ver%C3%B6ffentlichung-NEU.pdf?sequence=1&isAllowed=y

[7] Epidemiologisches Bulletin 2/2021 https://www.bundesverband-niere.de/wp-content/uploads/2020/12/STIKO-Komplett-17-12-2020-Zur-Veroeffentlichung-NEU.pdf

[8] Corona-Impfstoffe im Überfluss – was dann? https://www.wirtschaftsdienst.eu/inhalt/jahr/2021/heft/4/beitrag/corona-impfstoffe-im-ueberfluss-was-dann.html

[9] Erfassung der langfristigen öffentlichen und privaten ... https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2023/740072/IPOL_STU(2023)740072(SUM01)_DE.pdf

[10] COVID-19-Impfstoffe https://www.pei.de/DE/arzneimittel/impfstoffe/covid-19/covid-19-node.html





Dritte Phase: Entwicklung weiterer Wirkstoffe nach der Pandemie

Gewinne und Verluste sowie Kosten und Cash haben sich auch nach der Pandemie bei Moderna und Biontech sehr sunterschiedlich entwickelt.

(A) Den höchsten Cashbestand meldete Moderna im Q4 2021:

31.12.2021 Q4 2021 $17,600.0 Mio.

(B) Faktisch den höchsten und dennoch jüngsten Cashbestand meldete Biontech im Q3 2025:

30.09.2025 Q3 2025 €16,704.9 Mio. $19,601.5 Mio.

(C) Den jüngsten Cashbestand meldete Moderna im Q3 2025:

30.09.2025 Q3 2025 $6,647 Mio.

Warum schreibe ich "faktisch"? Antwort: Wenn wir jetzt noch bitte berücksichtigen, dass vertragsgemäß und erfahrungsgemäß erst noch zeitverzögerte Zahlungen von Pfizer aus Vorquartalen im Cash fehlen und von BMS noch 2,7 Milliarden fest vereinbarte up-front Zahlungen für den 50%-BNT327-Anteil ausstehen, wird alles nochmal übertroffen. BMS up-front Zahlungen kommen über die nächsten Quartale bis 2028 vertraglich fest zugesichert und sehr schön verteilt.

Schlüsseleinsicht:

Moderna hat seinen Cash-Bestand um 62% reduziert (von $17,6 Mrd. im Q4 2021 auf $6,6 Mrd. im Q3 2025). Dies steht in starkem Kontrast zu BioNTech, das seinen hohen Cash-Bestand von ~€16-17 Milliarden (ca. $18-19 Mrd. USD) über mehrere Jahre halten konnte. Also keineswegs der von fast allen Analysten erwartete Cash-Verbrauch. Dies gelingt sogar trotz der Milliarden-Investitionen in die Onkologie-Pipeline mit teuren zulassungsrelevanten Studien, trotz Milliarden-Akquisitionen von InstaDeep (eigene KI und RZ) sowie von BioTheus (BNT327, BMS) und wahrscheinlich bald auch CureVac (mit jenen hilfreichen und gerichtlich bestätigten mRNA-Basispatenten).

Jetzt bitte helft mir möglichst mit Eurer Einschätzung und Antwort auf die zehn Fragen (1) bis (10):

(1) Fällt uns bei Gewinnen & Verlusten sowie beim Cash-Verbrauch und bei der Kosteneffizienz etwas auf?

(2) Was sollte unser Fazit für die Kosteneffizienz in dieser Phase 3 sein?

(3) Was dürfte damit in Phase 4 passieren (die ersten Onkologie-Zulassungen nach der Pandemie)?

(4) Was dürfte dann in Phase 5 passieren (mit 10 zugelassenen Krebs-Medikationen ab 2030)?

(5) Konnte / könnte CureVac von den Kosten her unabhängig und selbstständig bleiben?

(6) Wird und kann Moderna voraussichtlich unabhängig und selbstständig bleiben?

(7) Wird und kann Biontech voraussichtlich unabhängig und selbstständig bleiben?

(8) Was ist leichter und aussichtsreicher?

(8-A) Ein effizientes Unternehmen groß zu machen?

oder

(8-B) Ein großes Unternehmen effizient zu machen?

(9) Welcher Analyst hat diese Unterschiede der Kosteneffizienz in der Unternehmensbewertung und im Kursziel bisher gut berücksichtigt?





(10) Könnte BioNTech mit einer verbesserten Kapitalmarkt-Kommunikation (Fondmanager, Journalisten, Analysten) verändert wahrgenommen werden?