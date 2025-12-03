    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsBioNTech AktievorwärtsNachrichten zu BioNTech
    Curevac-Übernahme durch Biontech kommt voran

    Für Sie zusammengefasst
    • Biontech übernimmt Curevac, Mehrheit der Aktionäre stimmt zu.
    • 81,74% der Curevac-Anteile in Biontech-Aktien getauscht.
    • Nachangebotsfrist bis 18. Dezember, Übernahme 2023 geplant.
    MAINZ/TÜBINGEN (dpa-AFX) - Ein großer deutscher Biotech-Deal biegt auf die Zielgerade ein. Das Übernahmeangebot des Mainzer Unternehmens Biontech für Curevac wurde von einer großen Mehrheit der Anteilseigner des Tübinger Rivalen angenommen. Bis zum Ablauf einer ersten Angebotsfrist an diesem Mittwoch (15.00 Uhr MEZ) wurden rund 81,74 Prozent der Curevac-Anteile in Biontech-Aktienhinterlegungsscheine ("American Depositary Shares", kurz: ADS) getauscht, wie Biontech mitteilte. Damit ist die Mindestannahmeschwelle von 80 Prozent überschritten.

    Nachangebotsfrist bis 18. Dezember

    Biontech hatte bei dem im Juni bekanntgewordenen Angebot 5,46 US-Dollar für jede Curevac-Aktie angesetzt. Das entspricht einer Bewertung des Tübinger Unternehmens von etwa 1,25 Milliarden US-Dollar (1,08 Milliarden Euro). Curevac-Aktionäre, die einen solchen Tausch noch nicht vollzogen haben, können dies noch bis zum 18. Dezember tun, wie Biontech erklärte. Dann ende eine sogenannte Nachangebotsfrist.

    Die dann noch verbliebenen Anteilsscheine werden laut Biontech selbst dann umgetauscht, wenn der Anteilseigner dies nicht tue. Diesem Prozedere hätten die Aktionäre auf einer außerordentlichen Hauptversammlung von Curevac zugestimmt. Dann könnten allerdings zusätzliche Steuern auf Aktionäre zukommen. Abgeschlossen werden soll die schon vom Vorstand und den Aufsichtsräten beider Unternehmen einstimmig genehmigte Übernahme voraussichtlich noch in diesem Jahr.

    Biontech und Curevac waren einst Kontrahenten im Rennen um einen Corona-Impfstoff, beide galten als Hoffnungsträger der deutschen Biotech-Landschaft. Während die Mainzer mit ihrem Vakzin gegen Covid-19 auf mRNA-Basis weltbekannt wurden und Milliarden verdienten, zog Curevac seinen ersten Impfstoffkandidaten wegen vergleichsweise geringer Wirksamkeit aus dem Zulassungsverfahren zurück. Nun soll die Expertise von Curevac mit dazu beitragen, dass Biontech der Zulassung von Krebstherapien auf mRNA-Basis näherkommt./chs/DP/mis

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur BioNTech Aktie

    Die BioNTech Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,06 % und einem Kurs von 82,80 auf Tradegate (03. Dezember 2025, 15:14 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der BioNTech Aktie um -5,83 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -8,57 %.

    Die Marktkapitalisierung von BioNTech bezifferte sich zuletzt auf 20,02 Mrd..

    BioNTech zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 76,00. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,0500 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 140,63USD. Von den letzten 8 Analysten der BioNTech Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 115,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 151,00USD was eine Bandbreite von +38,30 %/+81,60 % bedeutet.




