Projektkauf und Goldrallye treiben diese Aktie nah ans Jahreshoch!

Headwater Gold gab am Mittwoch bekannt, dass eine endgültige Vereinbarung getroffen wurde, die Centerra Gold das Recht einräumt, bis zu 70 Prozent der Anteile am Crane Creek-Projekt von Headwater in Idaho zu erwerben. Gemäß den Vereinbarungen erwirbt Centerra einen Anteil von 60 Prozent durch die Finanzierung von Explorationsarbeiten in Höhe von 25 Millionen US-Dollar. Weitere 10 Prozent der Anteile werden durch den Abschluss einer vorläufigen Wirtschaftlichkeitsstudie erworben.

Centerra verpflichtete sich, in den ersten drei Jahren der Vereinbarung mindestens 2,5 Millionen US-Dollar für Explorationsarbeiten bereitzustellen. Der CEO von Headwater Gold, Caleb Stroup, kommentierte dies wie folgt: "Seit Centerra im vergangenen Jahr strategischer Anteilseigner von Headwater geworden ist, hat sich das Unternehmen als engagierter und unterstützender Partner erwiesen. Wir freuen uns sehr, diese Beziehung zu einer vollständig abgestimmten Explorationspartnerschaft auf Projektebene bei Crane Creek auszubauen."