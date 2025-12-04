2025 mit +105 %
Projektkauf und Goldrallye treiben diese Aktie nah ans Jahreshoch!
Centerra Gold steigt bei Headwaters Crane-Creek-Projekt ein und kauft sich bei Metal Energy ein. Getrieben vom Goldboom legt die Aktie 2025 über 105 % zu und bleibt gefragt.
- Centerra Gold erwirbt 70% an Crane Creek-Projekt.
- 9,9% Beteiligung an Metal Energy für Centerra Gold.
- Goldpreis steigt auf über 4250 USD pro Unze.
Headwater Gold gab am Mittwoch bekannt, dass eine endgültige Vereinbarung getroffen wurde, die Centerra Gold das Recht einräumt, bis zu 70 Prozent der Anteile am Crane Creek-Projekt von Headwater in Idaho zu erwerben. Gemäß den Vereinbarungen erwirbt Centerra einen Anteil von 60 Prozent durch die Finanzierung von Explorationsarbeiten in Höhe von 25 Millionen US-Dollar. Weitere 10 Prozent der Anteile werden durch den Abschluss einer vorläufigen Wirtschaftlichkeitsstudie erworben.
Centerra verpflichtete sich, in den ersten drei Jahren der Vereinbarung mindestens 2,5 Millionen US-Dollar für Explorationsarbeiten bereitzustellen. Der CEO von Headwater Gold, Caleb Stroup, kommentierte dies wie folgt: "Seit Centerra im vergangenen Jahr strategischer Anteilseigner von Headwater geworden ist, hat sich das Unternehmen als engagierter und unterstützender Partner erwiesen. Wir freuen uns sehr, diese Beziehung zu einer vollständig abgestimmten Explorationspartnerschaft auf Projektebene bei Crane Creek auszubauen."
Außerdem hat Centerra Gold 9,9 prozentige Beteiligung an Metal Energy, einem kanadischen Explorationsunternehmen für kritische Mineralien erworben. Die Vereinbarung kommt zustande, nachdem Metal Energy am Donnerstag eine Finanzierungsrunde in Höhe von 9,3 Millionen Kanadische Dollar angekünidgt hatte, an der Centerra sich beteiligen will. Der Goldpreis ist erneut stark gestiegen und lag Anfang Dezember 2025 bei über 4250 US-Dollar pro Unze.
Diese Rallye spiegelt die breite Nachfrage der Invesotren wider, die durch makroökonomische Unsicherheit, einen schwachen US-Dollar und niedrige Realzinsen getrieben wird – allesamt Faktoren, die Gold weiterhin als Wertspeicher attraktiv machen. Die Aktie von Centerra Gold ist in diesem Jahr bereits über 105 Prozent im Plus und wird mit 11,18 Euro bewertet.
Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion
Die Centerra Gold Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,22 % und einem Kurs von 11,28EUR auf Tradegate (04. Dezember 2025, 09:09 Uhr) gehandelt.