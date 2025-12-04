    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsCenterra Gold AktievorwärtsNachrichten zu Centerra Gold

    2025 mit +105 %

    457 Aufrufe 457 0 Kommentare 0 Kommentare

    Projektkauf und Goldrallye treiben diese Aktie nah ans Jahreshoch!

    Centerra Gold steigt bei Headwaters Crane-Creek-Projekt ein und kauft sich bei Metal Energy ein. Getrieben vom Goldboom legt die Aktie 2025 über 105 % zu und bleibt gefragt.

    Für Sie zusammengefasst
    • Centerra Gold erwirbt 70% an Crane Creek-Projekt.
    • 9,9% Beteiligung an Metal Energy für Centerra Gold.
    • Goldpreis steigt auf über 4250 USD pro Unze.
    • Report: Die Jahresendrallye rollt an
    2025 mit +105 % - Projektkauf und Goldrallye treiben diese Aktie nah ans Jahreshoch!
    Foto: Picture Alliance

    Headwater Gold gab am Mittwoch bekannt, dass eine endgültige Vereinbarung getroffen wurde, die Centerra Gold das Recht einräumt, bis zu 70 Prozent der Anteile am Crane Creek-Projekt von Headwater in Idaho zu erwerben. Gemäß den Vereinbarungen erwirbt Centerra einen Anteil von 60 Prozent durch die Finanzierung von Explorationsarbeiten in Höhe von 25 Millionen US-Dollar. Weitere 10 Prozent der Anteile werden durch den Abschluss einer vorläufigen Wirtschaftlichkeitsstudie erworben.

    Centerra verpflichtete sich, in den ersten drei Jahren der Vereinbarung mindestens 2,5 Millionen US-Dollar für Explorationsarbeiten bereitzustellen. Der CEO von Headwater Gold, Caleb Stroup, kommentierte dies wie folgt: "Seit Centerra im vergangenen Jahr strategischer Anteilseigner von Headwater geworden ist, hat sich das Unternehmen als engagierter und unterstützender Partner erwiesen. Wir freuen uns sehr, diese Beziehung zu einer vollständig abgestimmten Explorationspartnerschaft auf Projektebene bei Crane Creek auszubauen."

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Centerra Gold Inc.!
    Long
    15,21€
    Basispreis
    1,89
    Ask
    × 5,92
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    21,37€
    Basispreis
    2,05
    Ask
    × 5,41
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Centerra Gold

    -1,42 %
    +0,67 %
    +10,59 %
    +56,88 %
    +90,73 %
    +121,61 %
    +31,84 %
    +122,97 %
    +19,82 %
    ISIN:CA1520061021WKN:A0B6PD

    Außerdem hat Centerra Gold 9,9 prozentige Beteiligung an Metal Energy, einem kanadischen Explorationsunternehmen für kritische Mineralien erworben. Die Vereinbarung kommt zustande, nachdem Metal Energy am Donnerstag eine Finanzierungsrunde in Höhe von 9,3 Millionen Kanadische Dollar angekünidgt hatte, an der Centerra sich beteiligen will. Der Goldpreis ist erneut stark gestiegen und lag Anfang Dezember 2025 bei über 4250 US-Dollar pro Unze.

    Diese Rallye spiegelt die breite Nachfrage der Invesotren wider, die durch makroökonomische Unsicherheit, einen schwachen US-Dollar und niedrige Realzinsen getrieben wird – allesamt Faktoren, die Gold weiterhin als Wertspeicher attraktiv machen. Die Aktie von Centerra Gold ist in diesem Jahr bereits über 105 Prozent im Plus und wird mit 11,18 Euro bewertet.

    Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion 

    Die Centerra Gold Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,22 % und einem Kurs von 11,28EUR auf Tradegate (04. Dezember 2025, 09:09 Uhr) gehandelt.


    Reports
    Die Jahresendrallye rollt an
    nicht bei Nvidia, Palantir & Co
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurPaul Späthling
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    2025 mit +105 % Projektkauf und Goldrallye treiben diese Aktie nah ans Jahreshoch! Centerra Gold steigt bei Headwaters Crane-Creek-Projekt ein und kauft sich bei Metal Energy ein. Getrieben vom Goldboom legt die Aktie 2025 über 105 % zu und bleibt gefragt.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2025 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von TTMzero
     