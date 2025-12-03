    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsHugo Boss AktievorwärtsNachrichten zu Hugo Boss

    dpa-AFX-Überblick

    153 Aufrufe 153 0 Kommentare 0 Kommentare

    UNTERNEHMEN vom 03.12.2025 - 15.15 Uhr

    Für Sie zusammengefasst
    • Hugo Boss erwartet Geschäftsbelebung erst 2027.
    • Airbus senkt Auslieferungsziel wegen Rumpfmängeln.
    • Inditex verzeichnet Umsatzsteigerung durch neue Kollektionen.
    dpa-AFX-Überblick - UNTERNEHMEN vom 03.12.2025 - 15.15 Uhr
    Foto: Arne Dedert - DPA

    ROUNDUP: Hugo Boss sieht Geschäftsbelebung erst 2027 - Aktie fällt deutlich

    METZINGEN - Die Aktionäre des Modekonzerns Hugo Boss brauchen mit Blick auf eine Geschäftsbelebung Geduld. Das Unternehmen bekam bereits in den vergangenen Monaten eine teils schwache Konsumlaune zu spüren. 2026 soll nun ein Übergangsjahr werden, Sortiment und Vertrieb sollen angepasst werden; Umsatz und der Gewinn vor Zinsen und Steuern (Ebit) werden wohl sinken, wie das MDax Unternehmen am Dienstagabend mitteilte. Besserung wird erst ab 2027 in Aussicht gestellt. An der Börse kamen die Nachrichten nicht gut an.

    ROUNDUP/Mängel an Rumpfteilen: Airbus muss Auslieferungsziel erneut kappen

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu DAX Performance!
    Long
    22.480,00€
    Basispreis
    16,19
    Ask
    × 14,98
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    25.592,81€
    Basispreis
    15,90
    Ask
    × 14,96
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    TOULOUSE - Der weltgrößte Flugzeugbauer Airbus kann auch in diesem Jahr nicht so viele neue Jets ausliefern wie geplant. Wegen Mängeln an Rumpfteilen für die Modellfamilie A320 dürften nur 790 Passagierflugzeuge den Weg zu den Kunden finden, teilte der Dax-Konzern am Mittwoch in Toulouse mit. Zuvor standen 820 im Plan. Internen Informationen zufolge muss der Hersteller Rumpfteile an mehr als 600 Maschinen überprüfen - die meisten davon sind noch nicht ausgeliefert.

    ROUNDUP: Zara-Mutter Inditex nimmt weiter Schwung auf - Aktie zieht kräftig an

    ARTEIXO - Frische Herbst- und Winterkollektionen haben der Zara-Konzernmutter Inditex im dritten Quartal Rückenwind verliehen. Auch im anlaufenden Weihnachtsgeschäft zu Beginn des vierten Quartals zogen die Verkäufe weiter an. So stiegen die Umsätze online und in den Shops zwischen Anfang November und Anfang Dezember währungsbereinigt gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 10,6 Prozent, wie die Spanier am Mittwoch in Arteixo mitteilten. Damit beschleunigte sich das Geschäft weiter. Das besänftigte Anleger, die sich zuletzt um die Konjunkturaussichten gesorgt hatten - die Aktie legte kräftig zu.

    HSBC macht Brendan Nelson zum neuen Verwaltungsratschef

    LONDON - Die britische Großbank HSBC hebt ihren Übergangs-Verwaltungsratschef Brendan Nelson überraschend fest auf den Posten. Der 76-Jährige tritt dort die Nachfolge von Mark Tucker (67) an, der die Bank Ende September verlassen hatte. Die Bank hatte länger interne und externe Kandidaten in Erwägung gezogen. Vorstandschef Georges Elhedery hatte zuletzt berichtet, dass Nelson den Job nicht die üblichen sechs bis neun Jahre ausüben wolle.

    Versicherer wollen flutgefährdete Gebäude besser absichern

    BERLIN - Die deutschen Versicherer wollen den Versicherungsschutz hochwassergefährdeter Gebäude in Deutschland verbessern - und gleichzeitig eine Versicherungspflicht gegen Überschwemmungen verhindern. Der Branchenverband GDV legte am Mittwoch ein Konzept vor, mit dem die mehr als 400.000 hochwassergefährdeten Häuser versichert werden könnten. Hausbesitzer sollen jedoch eine Abwahlmöglichkeit haben. Die Versicherer veröffentlichten ihren Vorschlag einen Tag vor der Ministerpräsidentenkonferenz mit Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU), bei der das Thema ebenfalls auf der Tagesordnung steht.

    ^
    Weitere Meldungen

    -Scout24 plant weiteren Aktienrückkauf - Laufendes Programm endet früher -Verband: E-Auto-Anteil am Gesamtmarkt wird weiter wachsen -Curevac-Übernahme durch Biontech kommt voran
    -Fast 60 Prozent mehr Elektroautos im November neu zugelassen -Allianz: Klagerisiko für Spitzenmanager steigt
    -Ministerpräsident Lies bei VW: Joberhalt hat oberste Priorität -Neue EU-Gentechnik-Regeln gehen in heiße Verhandlungsphase -Kosmetikbranche steigert Umsatz trotz Konsumflaute
    -Coca-Cola beklagt Standortbedingungen in Deutschland
    -Rohstofffonds unterstützt Lithium-Abbau - erstes Projekt -EU-Einigung zu Pauschalreisen soll Rechte Reisender stärken -Pistorius: Arrow-System stärkt europäischen Pfeiler der Nato -Online-Marktplätze müssen Anzeigen auf Datenschutz prüfen -Cybersicherheit für viele Nebensache
    -Trump will internationalen Flughafen von Washington umbauen -Wadephul: Berlin stockt Finanzierung von US-Waffen für Ukraine auf -ProSieben kündigt neue Show mit Joko und Klaas für 2026 an -Grüne verlangen strengeren Schutz für Deutschlands Böden -Berlin will beim nachhaltigen Reisen von Kopenhagen lernen -Tui: Griechenland im Trend für Sommerurlaub 2026
    -Auch Jauch und Schöneberger beenden RTL-Spielshow
    -Weiterer großer Streamingdienst startet bald in Deutschland -Bauch und Lünenborg verstärken dpa-Aufsichtsrat
    -Geschenke gesucht - Fast jeder Dritte holt sich Tipps von KI -Digitalministerium erhält Vetorecht für IT-Projekte im Bund -Entsorgungsbranche beklagt Altfett-Diebstahl aus Restaurants -Unicef: Hochverarbeitete Lebensmittel gefährden Kinder weltweit°

    Kundenhinweis:
    ROUNDUP: Sie lesen im Unternehmens-Überblick eine Zusammenfassung. Zu diesem Thema gibt es mehrere Meldungen auf dem dpa-AFX Nachrichtendienst. /jha

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Hugo Boss Aktie

    Die Hugo Boss Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,38 % und einem Kurs von 198 auf Tradegate (03. Dezember 2025, 15:18 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Hugo Boss Aktie um -8,77 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -4,03 %.

    Die Marktkapitalisierung von Hugo Boss bezifferte sich zuletzt auf 2,46 Mrd..

    Hugo Boss zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 1,4000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,3500 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 45,43EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 33,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 67,00EUR was eine Bandbreite von -5,71 %/+91,43 % bedeutet.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Hugo Boss - A1PHFF - DE000A1PHFF7

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Hugo Boss. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!

    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI
    Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die Kursentwicklung, Bewertung und fundamentale Aspekte der Hugo Boss Aktie. Es wird die aktuelle Bewertung als Schnäppchen bezeichnet, basierend auf dem Kursniveau und der Markenstärke. Analysten prognostizieren eine mittelfristige Verbesserung der Profitabilität mit Zielmarken für 2026 und 2028, wobei strategische Maßnahmen wie Vorratsabbau und Kostenkontrolle im Fokus stehen. Einige Beiträge sprechen auch die Übernahmepotenziale und Short-Positionen an.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Hugo Boss eingestellt.

    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    6 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    dpa-AFX-Überblick UNTERNEHMEN vom 03.12.2025 - 15.15 Uhr ROUNDUP: Hugo Boss sieht Geschäftsbelebung erst 2027 - Aktie fällt deutlich METZINGEN - Die Aktionäre des Modekonzerns Hugo Boss brauchen mit Blick auf eine Geschäftsbelebung Geduld. Das Unternehmen bekam bereits in den vergangenen Monaten eine …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2025 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von TTMzero
     