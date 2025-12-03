Buy or Goodbye?
Rheinmetall, Thyssenkrupp und Delivery Hero – Analystenstimmen des Tages
Rheinmetall, Thyssenkrupp, Delivery Hero und TotalEnergies: Die wichtigsten Analysten-Updates im Überblick.
- UBS empfiehlt Rheinmetall mit Kursziel 2500 Euro.
- JPMorgan senkt Thyssenkrupp-Kursziel auf 7,60 Euro.
- UBS stuft Totalenergies auf "Buy" mit 62 Euro ein.
- Report: Die Jahresendrallye rollt an
UBS stuft Rheinmetall auf "Buy"
Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Rheinmetall mit einem Kursziel von 2.500 Euro auf "Buy" belassen. Rheinmetall-Aktien näherten sich nach dem jüngsten Rückschlag einem Niveau, das lediglich zwei Prozent des Bruttoinlandsprodukts für Rüstungsausgaben einpreise, schrieb Sven Weier am Dienstag. Sein Basisszenario liege aber bei 3,5 Prozent. Der Ausgang der neuen Verhandlungen um ein Kriegsende in der Ukraine sei zwar völlig unklar, ein möglicher Deal könnte aber zum reinigenden Gewitter für die Aktien werden. Zumindest dann, wenn sich die breite Meinung bestätige, dass sich an der grundsätzlichen Sicherheitslage dadurch nichts ändere.
JPMorgan senkt das Kursziel für Thyssenkrupp
Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Thyssenkrupp von 7,70 auf 7,60 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Dominic O'Kane setzt in der europäischen "Stahl-Renaissance" auf Voestalpine, ArcelorMittal und SSAB. Der neue Stahl-Protektionismus der Europäischen Union werde für eine kräftige Gewinnerholung sorgen, schrieb er in seinem Ausblick auf 2026 vom Dienstagabend.
UBS stuft TotalEnergies auf "Buy"
Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für TotalEnergies mit einem Kursziel von 62 Euro auf "Buy" belassen. Der Ölkonzern müsse nun nach dem Rückzug britischer und niederländischer
Exportkreditagenturen eine zusätzliche Eigenkapitalfinanzierung in Höhe von 600 Millionen US-Dollar für sein Projekt in Mosambik stemmen, schrieb Henri Patricot am Dienstagabend. Die Aussichten für
die nächsten vier Jahre dürften sich dadurch aber nicht wesentlich ändern. Der Experte rechnet mit einem endgültigen Start Anfang 2030, sollte das Projekt bald wieder aufgenommen werden.
JPMorgan stuft Delivery Hero auf "Overweight"
Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Delivery Hero von 31 auf 34 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Marcus Diebel ist für 2026 eher zurückhaltend für Europas Internetbranche und geht sehr selektiv vor. Die Prognosen der Ökonomen seien zwar insgesamt hilfreich, die Debatte über strukturelle Probleme werde aber anhalten - beispielsweise die KI-Konkurrenz für Onlineportale oder der Konkurrenzdruck bei Essenslieferanten, wie Diebel am Mittwoch schrieb. In diesen beiden in den vergangenen Jahren favorisierten Sektoren sieht er insgesamt zunächst wenig Bewertungs- und Gewinnpotenzial. Bei Delivery Hero setzt er auf Übernahmefantasie.
Autor: wO-Redaktion (mit Agenturmaterial dpa-AFX)