    StartseitevorwärtsRohstoffevorwärtsSilber RohstoffvorwärtsNachrichten zu Silber
    329 Aufrufe 329 0 Kommentare 0 Kommentare

    Silber erreicht erneut Rekordstand - Gold legt auch zu

    Für Sie zusammengefasst
    • Silberpreis erreicht Rekord von 58,98 US-Dollar.
    • Preis verdoppelt sich seit Jahresbeginn, unter 50 Dollar.
    • Goldpreis steigt ebenfalls, Leitzinsen könnten sinken.
    Silber erreicht erneut Rekordstand - Gold legt auch zu
    Foto: rhj2017 - 123rf

    LONDON (dpa-AFX) - Der Silberpreis hat am Mittwoch erneut einen Rekordstand erreicht. Der Preis für eine Feinunze (31,1 Gramm) stieg am Nachmittag zeitweise bis auf 58,98 US-Dollar. Zuletzt gab Silber aber einen Teil der Tagesgewinne ab. Insgesamt setzt Silber seinen jüngsten Höhenflug fort. Vor gut einer Woche hatte Silber zeitweise weniger als 50 Dollar gekostet. Seit Jahresbeginn hat sich der Silberpreis verdoppelt.

    Auch der Goldpreis legte am Mittwoch zu. Gold war zuletzt aber nicht so stark gestiegen wie Silber. Der Preis für eine Feinunze Gold stieg um 16 Dollar auf 4.224 Dollar. Sowohl Gold als auch Silber profitieren weiterhin von der zuletzt gestiegenen Erwartung, dass die US-Notenbank ihre Leitzinsen in der nächsten Woche erneut senken dürfte.

    Der deutliche Anstieg des Silberpreises sei im Zeitraum von Anfang Juni bis Ende September auf eine deutliche Unterbewertung von Silber im Vergleich zum Gold zurückzuführen, schreiben die Experten der Commerzbank. Diese Unterbewertung gebe es nicht mehr. "Der Preisanstieg seit Oktober ist auf eine lokale Verknappung des Silberangebots zurückzuführen, zunächst in London und aktuell in Shanghai", schreibt die Commerzbank.

    Gestützt wurden der Gold- und Silberpreis auch durch die holprigen Verhandlungen über den Krieg in der Ukraine. Russland und die USA sind einem Kriegsende in der Ukraine bei einem Treffen im Kreml anscheinend nicht näher gekommen, doch der Dialog soll nach Moskauer Angaben fortgesetzt werden. Gold wird als sicherer Hafen gesehen./jsl/jha/




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Silber - CG3AB1 - XD0002746952

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Silber. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    3 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Silber erreicht erneut Rekordstand - Gold legt auch zu Der Silberpreis hat am Mittwoch erneut einen Rekordstand erreicht. Der Preis für eine Feinunze (31,1 Gramm) stieg am Nachmittag zeitweise bis auf 58,98 US-Dollar. Zuletzt gab Silber aber einen Teil der Tagesgewinne ab. Insgesamt setzt Silber seinen …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2025 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von TTMzero
     