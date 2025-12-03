Silber erreicht erneut Rekordstand - Gold legt auch zu

LONDON (dpa-AFX) - Der Silberpreis hat am Mittwoch erneut einen Rekordstand erreicht. Der Preis für eine Feinunze (31,1 Gramm) stieg am Nachmittag zeitweise bis auf 58,98 US-Dollar. Zuletzt gab Silber aber einen Teil der Tagesgewinne ab. Insgesamt setzt Silber seinen jüngsten Höhenflug fort. Vor gut einer Woche hatte Silber zeitweise weniger als 50 Dollar gekostet. Seit Jahresbeginn hat sich der Silberpreis verdoppelt.

Auch der Goldpreis legte am Mittwoch zu. Gold war zuletzt aber nicht so stark gestiegen wie Silber. Der Preis für eine Feinunze Gold stieg um 16 Dollar auf 4.224 Dollar. Sowohl Gold als auch Silber profitieren weiterhin von der zuletzt gestiegenen Erwartung, dass die US-Notenbank ihre Leitzinsen in der nächsten Woche erneut senken dürfte.