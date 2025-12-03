Silber erreicht erneut Rekordstand - Gold legt auch zu
- Silberpreis erreicht Rekord von 58,98 US-Dollar.
- Preis verdoppelt sich seit Jahresbeginn, unter 50 Dollar.
- Goldpreis steigt ebenfalls, Leitzinsen könnten sinken.
LONDON (dpa-AFX) - Der Silberpreis hat am Mittwoch erneut einen Rekordstand erreicht. Der Preis für eine Feinunze (31,1 Gramm) stieg am Nachmittag zeitweise bis auf 58,98 US-Dollar. Zuletzt gab Silber aber einen Teil der Tagesgewinne ab. Insgesamt setzt Silber seinen jüngsten Höhenflug fort. Vor gut einer Woche hatte Silber zeitweise weniger als 50 Dollar gekostet. Seit Jahresbeginn hat sich der Silberpreis verdoppelt.
Auch der Goldpreis legte am Mittwoch zu. Gold war zuletzt aber nicht so stark gestiegen wie Silber. Der Preis für eine Feinunze Gold stieg um 16 Dollar auf 4.224 Dollar. Sowohl Gold als auch Silber profitieren weiterhin von der zuletzt gestiegenen Erwartung, dass die US-Notenbank ihre Leitzinsen in der nächsten Woche erneut senken dürfte.
Der deutliche Anstieg des Silberpreises sei im Zeitraum von Anfang Juni bis Ende September auf eine deutliche Unterbewertung von Silber im Vergleich zum Gold zurückzuführen, schreiben die Experten der Commerzbank. Diese Unterbewertung gebe es nicht mehr. "Der Preisanstieg seit Oktober ist auf eine lokale Verknappung des Silberangebots zurückzuführen, zunächst in London und aktuell in Shanghai", schreibt die Commerzbank.
Gestützt wurden der Gold- und Silberpreis auch durch die holprigen Verhandlungen über den Krieg in der Ukraine. Russland und die USA sind einem Kriegsende in der Ukraine bei einem Treffen im Kreml anscheinend nicht näher gekommen, doch der Dialog soll nach Moskauer Angaben fortgesetzt werden. Gold wird als sicherer Hafen gesehen./jsl/jha/
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Silber - CG3AB1 - XD0002746952
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Silber. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Aber die Haltestelle ist nicht das Gleiche wie der Zug 🙂.
@Feier
Du trittst ja bescheiden und vernünftig auf, ist auch gut alles zu hinterfragen. Verschiedene Sichtweisen sind auch total wichtig.
Eine Frage: glaubst Du Bitcoin war für potenzielle Investoren interessanter als er noch bei 1000 $ stand ? Oder ist es nicht eher so, dass er "seriöser" , "interessanter" und "werthaltiger" wurde als er 50.000 oder 100.000 $ erreichte ?
Dabei haben im Finanzmarkt das Thema "Kreditausfall" noch gar nicht richtig gespielt. "Angst" als Investmotor.
Bei Silber spielen wir mehrere Spielrunden, im Moment sind wir in Runde "Auflösung der Future-Papier-Dominanz" und "Osten holt Ware aus Westen" .
Die Spielrunden Liquiditätsengpass als Vorläufer der Runde Kreditausfall wird vielleicht anfangs einen Rücksetzer für die Edelmetalle geben (wie 2008) , aber dann sehr bullisch sein.
Die Runde Liquiditätsflutung durch Notenbank und evtl.Staaten wird richtig Spaß machen.
Sollte es eine Runde Krypto-Bärenmarkt geben, nehmen wir die auch noch gerne mit...
die Panikmache mit den Engpässen und Auslieferungen sind so ein alter Hut ! Und dauerhafte Krisen haben wir mittlerweile seit 17 Jahren. Man muß wirklich aufpassen und immer dran denken, dass wir alle in einer Blase leben. Schaue ich mir auf youtube nur einmal ein Kettner Video an, dann sehe ich im Newsfeed sofort alle Krawall- und Panikleute, die von diesem Geschäft gut leben. (Otte, Krall, Staiger, Kettner usw.)
Also ehrlich, so langsam reicht es hier mit den ganzen Derivaten, ihrem Kleingedruckten und Wirkungsweisen. Offensichtlich handeln viele damit, nun gut. Aber es hat den Anschein, als wenn viele gar nicht so recht wissen, was sie da kaufen und nun hier einen Erkenntnisgewinn erhoffen, auf Fragen die sie immer schon mal stellen wollten. Gibt's dafür nicht auch irgendein Forum? Hier nimmt es definitiv überhand.