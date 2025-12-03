    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsThyssenKrupp AktievorwärtsNachrichten zu ThyssenKrupp

    Thyssenkrupp unter Druck - Skepsis vor Geschäftsbericht

    • Thyssenkrupp-Aktien fallen nach Analystenbewertung.
    • JPMorgan senkt Kursziel, setzt auf Konkurrenzunternehmen.
    • Umbaukosten laut Chefin bei dreistelligen Millionenbeträgen.
    Thyssenkrupp unter Druck - Skepsis vor Geschäftsbericht
    Foto: Arne Dedert - DPA

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Nur wenige Tage vor der Vorstellung des Geschäftsberichts sind die Aktien von Thyssenkrupp am Mittwoch nach einer skeptischen Analysteneinschätzung unter die Räder gekommen.

    Die Papiere weiteten im Tagesverlauf ihre Verluste immer weiter aus und standen zuletzt als einer der schwächsten Werte im MDax mit fast neun Prozent im Minus. Damit setzten sich die starken Kursschwankungen der Aktie weiter fort, unter dem Strich pendelt das Papier jedoch seit Mitte Oktober bei Kursen um 9 Euro seitwärts.

    Börsianer verwiesen zur Begründung der jüngsten Kursverluste auf einen Kommentar der US-Bank JPMorgan, die das Kursziel für die Thyssenkrupp-Aktie trotz guter Aussichten für die Branche senkte und in der europäischen "Stahl-Renaissance" eher auf Konkurrenten wie Voestalpine , ArcelorMittal und SSAB setzt.

    Öl ins Feuer goss womöglich auch ein Bericht der "Rheinischen Post", demzufolge der an Thyssenkrupp Steel interessierte indische Konzern Jindal keine Gewerkschaft im Unternehmen dulde und deswegen ein Deal schwierig werden könne.

    Zudem verwiesen Börsianer auch ein Interview mit Stahl-Chefin Marie Jaroni in der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung", in dem sie die Kosten für den Umbau auf einen mittleren dreistelligen Millionen-Betrag bezifferte. Thyssenkrupp legt am kommenden Dienstag (9. Dezember) seine Bilanz für das Geschäftsjahr 2024/25 vor./tav/mis

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur ThyssenKrupp Aktie

    Die ThyssenKrupp Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -7,22 % und einem Kurs von 9,00 auf Tradegate (03. Dezember 2025, 15:48 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der ThyssenKrupp Aktie um +0,19 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -1,09 %.

    Die Marktkapitalisierung von ThyssenKrupp bezifferte sich zuletzt auf 5,88 Mrd..

    ThyssenKrupp zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,1500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,5400 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 9,2500EUR. Von den letzten 8 Analysten der ThyssenKrupp Aktie empfehlen 8 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 10,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 7,0000EUR was eine Bandbreite von +5,26 %/-26,32 % bedeutet.




    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die aktuelle Kursentwicklung von ThyssenKrupp, die durch Seitwärtsbewegungen zwischen 9 und 9,50 Euro geprägt ist. Diskussionen drehen sich um technische Aspekte, die Bedeutung von Charttechnik, mögliche fundamentale Chancen durch IPOs und Übernahmen sowie die Unsicherheit und Skepsis in Bezug auf Analystenmeinungen.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber ThyssenKrupp eingestellt.

    4 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
