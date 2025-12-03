    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSeagate Technology Holdings AktievorwärtsNachrichten zu Seagate Technology Holdings

    Seagate Technology Holdings Aktie sinkt rapide - 03.12.2025

    Am 03.12.2025 ist die Seagate Technology Holdings Aktie, bisher, um -7,18 % gefallen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Seagate Technology Holdings Aktie.

    Foto: stock.adobe.com

    Seagate Technology Holdings ist ein führender Anbieter von Speicherlösungen, bekannt für seine HDDs und SSDs. Das Unternehmen konkurriert mit Western Digital und Samsung und zeichnet sich durch innovative Technologien und ein breites Produktportfolio aus.

    Seagate Technology Holdings Aktienkurs: Kursentwicklung und Performance vom 03.12.2025

    Einen ganz schwachen Börsentag erlebt die Seagate Technology Holdings Aktie. Mit einer Performance von -7,18 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Der Kursrückgang der Seagate Technology Holdings Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -0,42 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -7,18 % im Minus. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

    Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die Seagate Technology Holdings-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +56,08 % zu Buche.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Seagate Technology Holdings Aktie damit um +0,97 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +3,60 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei Seagate Technology Holdings auf +173,78 %.

    Der S&P 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,12 % geändert.

    Seagate Technology Holdings Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +0,97 %
    1 Monat +3,60 %
    3 Monate +56,08 %
    1 Jahr +133,39 %

    Informationen zur Seagate Technology Holdings Aktie

    Es gibt 218 Mio. Seagate Technology Holdings Aktien. Damit ist das Unternehmen 47,52 Mrd.EUR € wert.

    Seagate Technology Holdings Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Seagate Technology Holdings Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Seagate Technology Holdings Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Seagate Technology Holdings

    -4,42 %
    +0,50 %
    +2,38 %
    +56,54 %
    +133,65 %
    +358,42 %
    +170,86 %
    ISIN:IE00BKVD2N49WKN:A3CQU7



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    RSS-Feed abonnieren

