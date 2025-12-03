Börsenstart USA - 03.12. - US Tech 100 schwach -0,45 %

Der Dow Jones steht bei 47.526,61 PKT und gewinnt bisher +0,07 %.

Top-Werte: Nike (B) +1,17 %, McDonald's +1,12 %, Unitedhealth Group +1,01 %, American Express +0,93 %, Merck & Co +0,86 %

Flop-Werte: Microsoft -3,08 %, Caterpillar -2,59 %, IBM -2,32 %, Amazon -1,36 %, JPMorgan Chase -0,47 %

Der US Tech 100 steht aktuell (15:59:48) bei 25.441,15 PKT und fällt um -0,45 %.

Top-Werte: Microchip Technology +5,91 %, Vertex Pharmaceuticals +4,99 %, ON Semiconductor +3,97 %, NXP Semiconductors +3,24 %, Old Dominion Freight Line +3,22 %

Flop-Werte: Netflix -6,03 %, CrowdStrike Holdings Registered (A) -4,56 %, Micron Technology -4,54 %, Microsoft -3,08 %, Advanced Micro Devices -2,62 %

Der S&P 500 bewegt sich bei 6.821,06 PKT und fällt um -0,12 %.

Top-Werte: Fiserv +6,29 %, Microchip Technology +5,91 %, Charles River Laboratories International +5,34 %, Vertex Pharmaceuticals +4,99 %, Uber Technologies +4,43 %

Flop-Werte: Seagate Technology Holdings -7,18 %, Netflix -6,03 %, Alexandria Real Estate Equities -5,72 %, Western Digital -5,06 %, CrowdStrike Holdings Registered (A) -4,56 %