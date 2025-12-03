Börsen Start Update
Börsenstart USA - 03.12. - US Tech 100 schwach -0,45 %
Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein gemischtes Bild.
Der Dow Jones steht bei 47.526,61 PKT und gewinnt bisher +0,07 %.
Top-Werte: Nike (B) +1,17 %, McDonald's +1,12 %, Unitedhealth Group +1,01 %, American Express +0,93 %, Merck & Co +0,86 %
Flop-Werte: Microsoft -3,08 %, Caterpillar -2,59 %, IBM -2,32 %, Amazon -1,36 %, JPMorgan Chase -0,47 %
Der US Tech 100 steht aktuell (15:59:48) bei 25.441,15 PKT und fällt um -0,45 %.
Top-Werte: Microchip Technology +5,91 %, Vertex Pharmaceuticals +4,99 %, ON Semiconductor +3,97 %, NXP Semiconductors +3,24 %, Old Dominion Freight Line +3,22 %
Flop-Werte: Netflix -6,03 %, CrowdStrike Holdings Registered (A) -4,56 %, Micron Technology -4,54 %, Microsoft -3,08 %, Advanced Micro Devices -2,62 %
Der S&P 500 bewegt sich bei 6.821,06 PKT und fällt um -0,12 %.
Top-Werte: Fiserv +6,29 %, Microchip Technology +5,91 %, Charles River Laboratories International +5,34 %, Vertex Pharmaceuticals +4,99 %, Uber Technologies +4,43 %
Flop-Werte: Seagate Technology Holdings -7,18 %, Netflix -6,03 %, Alexandria Real Estate Equities -5,72 %, Western Digital -5,06 %, CrowdStrike Holdings Registered (A) -4,56 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.