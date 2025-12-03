    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Klingbeil

    133 Aufrufe 133 0 Kommentare 0 Kommentare

    Stromsteuer-Senkung für alle weiter das Ziel

    Für Sie zusammengefasst
    • Stromsteuer-Senkung bleibt mittelfristig Ziel der Regierung.
    • Unternehmen profitieren, Privathaushalte warten weiter.
    • 10 Milliarden Euro für niedrigere Energiepreise geplant.

    BERLIN (dpa-AFX) - Die Senkung der Stromsteuer für alle Stromkunden ist für Finanzminister Lars Klingbeil mittelfristig noch nicht vom Tisch. "Es bleibt (...) das Ziel dieser Regierung, sobald die notwendigen Mittel dafür da sind, dass wir diesen Schritt gehen", versicherte der SPD-Vorsitzende bei der Regierungsbefragung im Bundestag.

    Vor drei Wochen hatte der Bundestag mit den Stimmen der schwarz-roten Koalition die Stromsteuer für Hunderttausende Unternehmen auf den EU-Mindestsatz gesenkt, aber auf die entsprechende Entlastung von Privathaushalten verzichtet. Im Koalitionsvertrag kündigten Union und SPD noch an, die Steuersenkung auf alle Stromkunden auszuweiten. Allerdings stand dieses Versprechen unter Finanzierungsvorbehalt.

    "Jetzt ging es erst mal um die Sicherung der Arbeitsplätze", erklärte Klingbeil die Beschränkung der Maßnahme auf Unternehmen des produzierenden Gewerbes sowie der Land- und Forstwirtschaft. Außerdem nehme die Regierung zum Jahreswechsel zehn Milliarden Euro in die Hand, um etwa über Netzentgelte und Gasspeicherumlage die Energiepreise für alle zu drücken./ax/DP/nas





    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    Klingbeil Stromsteuer-Senkung für alle weiter das Ziel Die Senkung der Stromsteuer für alle Stromkunden ist für Finanzminister Lars Klingbeil mittelfristig noch nicht vom Tisch. "Es bleibt (...) das Ziel dieser Regierung, sobald die notwendigen Mittel dafür da sind, dass wir diesen Schritt gehen", …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2025 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von TTMzero
     