DAX, COSMO Pharmaceuticals & Co. – Tops & Flops der Community am Nachmittag
🔥 Heiße Aktien
Diese Aktien werden heute besonders viel gehandelt – starke Kursbewegungen treffen auf hohes Volumen. Die wallstreetONLINE-Community hat sie klar im Blick.
|Rang
|Aktie
|Veränderung
|Branche
|Forum
|News
|🥇
|COSMO Pharmaceuticals
|+15,60 %
|Pharmaindustrie
|🥈
|American Eagle Outfitters
|+13,33 %
|Textilindustrie
|🥉
|POET Technologies
|+13,28 %
|Erneuerbare Energien
|🟥
|Gitlab Registered (A)
|-16,31 %
|Informationstechnologie
|🟥
|Guerbet
|-18,71 %
|Pharmaindustrie
|🟥
|Pure Storage Registered (A)
|-27,20 %
|Hardware
🔎 Meistgesuchte Wertpapiere
Was Anleger heute am meisten interessiert: Diese Titel wurden auf wallstreetONLINE besonders häufig gesucht. Dies ist ein klarer Hinweis auf gesteigertes Informationsbedürfnis oder spekulatives Interesse.
|Rang
|Wertpapier
|Branche
|Forum
|News
|🥇
|TempraMed Technologies
|Gesundheitswesen
|🥈
|DiagnosTear Technologies
|Gesundheitswesen
|🥉
|European Lithium
|Rohstoffe
|Beyond Meat
|Nahrungsmittel
|AFC Energy
|Erneuerbare Energien
|Diginex
|Informationstechnologie
💬 Meistdiskutierte Wertpapiere
In diesen Foren geht heute richtig was ab: Die meistdiskutierten Wertpapiere liefern Einblick, worüber die Community aktuell am heftigsten debattiert.
|Rang
|Wertpapier
|Beiträge
|Branche
|Forum
|News
|🥇
|DAX
|244
|-
|🥈
|Almonty Industries
|90
|Rohstoffe
|🥉
|Silber
|86
|Rohstoffe
|Newron Pharmaceuticals
|57
|Pharmaindustrie
|Rheinmetall
|50
|Maschinenbau
|Gerresheimer
|46
|Gesundheitswesen
COSMO Pharmaceuticals
Wochenperformance: +19,01 %
Platz 1
American Eagle Outfitters
Wochenperformance: +17,44 %
Platz 2
POET Technologies
Wochenperformance: +10,98 %
Platz 3
Gitlab Registered (A)
Wochenperformance: -6,11 %
Platz 4
Guerbet
Wochenperformance: -20,06 %
Platz 5
Pure Storage Registered (A)
Wochenperformance: -2,53 %
Platz 6
TempraMed Technologies
Wochenperformance: -0,41 %
Platz 7
DiagnosTear Technologies
Wochenperformance: +12,61 %
Platz 8
European Lithium
Wochenperformance: +18,79 %
Platz 9
Beyond Meat
Wochenperformance: +46,78 %
Platz 10
AFC Energy
Wochenperformance: +14,66 %
Platz 11
Diginex
Wochenperformance: -10,86 %
Platz 12
DAX
Wochenperformance: +0,65 %
Platz 13
Almonty Industries
Wochenperformance: +6,90 %
Platz 14
Silber
Wochenperformance: +13,80 %
Platz 15
Newron Pharmaceuticals
Wochenperformance: +4,76 %
Platz 16
Rheinmetall
Wochenperformance: +3,09 %
Platz 17
Gerresheimer
Wochenperformance: +4,31 %
Platz 18
18 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte