Cango Inc. veröffentlicht ungeprüfte Quartalszahlen Q3 2025

Cango Inc. meldet ein starkes drittes Quartal 2025: rasant steigende Erlöse, profitables Bitcoin-Mining und ein strategischer Schritt an die NYSE prägen den Kurs.

Cango Inc. hat am 1. Dezember 2025 ungeprüfte Finanzergebnisse für das dritte Quartal 2025 veröffentlicht, das am 30. September endete.

Die Gesamteinnahmen betrugen 224,6 Millionen USD, was einem Anstieg von 60,6 % im Vergleich zum zweiten Quartal 2025 entspricht.

Die Betriebseinnahmen lagen bei 43,5 Millionen USD und der Nettogewinn bei 37,3 Millionen USD, mit einem bereinigten EBITDA von 80,1 Millionen USD.

Im dritten Quartal wurden 1.930,8 BTC abgebaut, was einem Durchschnitt von 21,0 BTC pro Tag entspricht, und die durchschnittlichen Kosten für das Mining betrugen 99.383 USD pro BTC.

Cango hat sein ADR-Programm beendet und ist zu einer direkten Notierung an der NYSE übergegangen, um die Kapitalstruktur zu optimieren und die Unternehmenstransparenz zu erhöhen.

Der Geschäftsleiter Paul Yu betonte die strategische Ausrichtung auf Bitcoin-Mining und den Aufbau eines globalen, grünen KI-Rechnernetzwerks als langfristige Vision des Unternehmens.





