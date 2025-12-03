Cango Inc. veröffentlicht ungeprüfte Quartalszahlen Q3 2025
- Cango Inc. hat am 1. Dezember 2025 ungeprüfte Finanzergebnisse für das dritte Quartal 2025 veröffentlicht, das am 30. September endete.
- Die Gesamteinnahmen betrugen 224,6 Millionen USD, was einem Anstieg von 60,6 % im Vergleich zum zweiten Quartal 2025 entspricht.
- Die Betriebseinnahmen lagen bei 43,5 Millionen USD und der Nettogewinn bei 37,3 Millionen USD, mit einem bereinigten EBITDA von 80,1 Millionen USD.
- Im dritten Quartal wurden 1.930,8 BTC abgebaut, was einem Durchschnitt von 21,0 BTC pro Tag entspricht, und die durchschnittlichen Kosten für das Mining betrugen 99.383 USD pro BTC.
- Cango hat sein ADR-Programm beendet und ist zu einer direkten Notierung an der NYSE übergegangen, um die Kapitalstruktur zu optimieren und die Unternehmenstransparenz zu erhöhen.
- Der Geschäftsleiter Paul Yu betonte die strategische Ausrichtung auf Bitcoin-Mining und den Aufbau eines globalen, grünen KI-Rechnernetzwerks als langfristige Vision des Unternehmens.
