    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsBMW AktievorwärtsNachrichten zu BMW

    AKTIEN IM FOKUS

    321 Aufrufe 321 0 Kommentare 0 Kommentare

    VW hängt Mercedes und BMW ab - Citi: China-Potenzial bei VW

    Für Sie zusammengefasst
    • Volkswagen-Kurs steigt um 0,6 Prozent im Dax.
    • Mercedes und BMW fallen um 0,9 bzw. 2,9 Prozent.
    • Citigroup sieht Chancen für VW im Elektrobereich.
    AKTIEN IM FOKUS - VW hängt Mercedes und BMW ab - Citi: China-Potenzial bei VW
    Foto: Arne Dedert - DPA

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Im sonst häufig eher gleichlaufenden deutschen Autosektor hat sich am Mittwoch Volkswagen positiv abgehoben. Der Volkswagen-Kurs stieg in einem verhaltenen Marktumfeld zuletzt um 0,6 Prozent, während die Aktien der beiden Premium-Autobauer Mercedes-Benz und BMW im Dax um 0,9 respektive 2,9 Prozent fielen.

    Impulse lieferte ein Autobranchenausblick für das Jahr 2026 der Citigroup. Analyst Harald Hendrikse blickt auf den wichtigen Markt in China. Dort stünden die Europäer wegen Überkapazitäten unter Druck, aber auch wegen der lokalen Konkurrenz, der er technisch und kostenseitig einen Vorsprung attestiert.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Dr. Ing. h.c. F. Porsche!
    Long
    42,14€
    Basispreis
    0,57
    Ask
    × 8,46
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    53,24€
    Basispreis
    0,60
    Ask
    × 7,77
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Die größten Risiken in China sieht Hendrikse bei Mercedes und BMW. Mit Blick auf Volkswagen stellt er indes die Frage auf, ob die Wolfsburger in China vielleicht ein Gewinner werden könnten angesichts der deutlich niedrigeren Kosten für dort entwickelte und produzierte Modelle. Chancen sieht er dank neuer Modelle im Elektrobereich.

    Anders als für Mercedes und BMW bleibt er bei seiner Kaufempfehlung für Volkswagen, weil er hier ein stärkeres Jahr 2026 erwartet. Er verlieh den VW -Aktien am Mittwoch auch den Status "Positive Catalyst Watch", womit er binnen 30 Tagen positive Kurstreiber erwartet.

    Sein "Top Pick" für 2026 bleibt aber die VW-Tochter Porsche AG , die weniger stark vom China-Geschäft abhängig sei. Deren unlängst in den MDax abgestiegenen Papiere hoben sich am Mittwoch auch positiv ab mit einem Kursplus von 0,8 Prozent./tih/tav/mis

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Volkswagen (VW) Vz Aktie

    Die Volkswagen (VW) Vz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,78 % und einem Kurs von 88,98 auf Tradegate (03. Dezember 2025, 16:10 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Volkswagen (VW) Vz Aktie um +9,24 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +17,19 %.

    Die Marktkapitalisierung von Volkswagen (VW) Vz bezifferte sich zuletzt auf 21,73 Mrd..

    Volkswagen (VW) Vz zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 6,3000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 6,0800 %.

    Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 114,78EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 88,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 151,00EUR was eine Bandbreite von -16,67 %/+42,99 % bedeutet.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu BMW - 519000 - DE0005190003

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über BMW. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    5 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    AKTIEN IM FOKUS VW hängt Mercedes und BMW ab - Citi: China-Potenzial bei VW Im sonst häufig eher gleichlaufenden deutschen Autosektor hat sich am Mittwoch Volkswagen positiv abgehoben. Der Volkswagen-Kurs stieg in einem verhaltenen Marktumfeld zuletzt um 0,6 Prozent, während die Aktien der beiden Premium-Autobauer …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2025 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von TTMzero
     