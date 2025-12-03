VW hängt Mercedes und BMW ab - Citi: China-Potenzial bei VW

Impulse lieferte ein Autobranchenausblick für das Jahr 2026 der Citigroup. Analyst Harald Hendrikse blickt auf den wichtigen Markt in China. Dort stünden die Europäer wegen Überkapazitäten unter Druck, aber auch wegen der lokalen Konkurrenz, der er technisch und kostenseitig einen Vorsprung attestiert.

FRANKFURT (dpa-AFX) - Im sonst häufig eher gleichlaufenden deutschen Autosektor hat sich am Mittwoch Volkswagen positiv abgehoben. Der Volkswagen-Kurs stieg in einem verhaltenen Marktumfeld zuletzt um 0,6 Prozent, während die Aktien der beiden Premium-Autobauer Mercedes-Benz und BMW im Dax um 0,9 respektive 2,9 Prozent fielen.

Die größten Risiken in China sieht Hendrikse bei Mercedes und BMW. Mit Blick auf Volkswagen stellt er indes die Frage auf, ob die Wolfsburger in China vielleicht ein Gewinner werden könnten angesichts der deutlich niedrigeren Kosten für dort entwickelte und produzierte Modelle. Chancen sieht er dank neuer Modelle im Elektrobereich.

Anders als für Mercedes und BMW bleibt er bei seiner Kaufempfehlung für Volkswagen, weil er hier ein stärkeres Jahr 2026 erwartet. Er verlieh den VW -Aktien am Mittwoch auch den Status "Positive Catalyst Watch", womit er binnen 30 Tagen positive Kurstreiber erwartet.

Sein "Top Pick" für 2026 bleibt aber die VW-Tochter Porsche AG , die weniger stark vom China-Geschäft abhängig sei. Deren unlängst in den MDax abgestiegenen Papiere hoben sich am Mittwoch auch positiv ab mit einem Kursplus von 0,8 Prozent./tih/tav/mis

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Volkswagen (VW) Vz Aktie Die Volkswagen (VW) Vz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,78 % und einem Kurs von 88,98 auf Tradegate (03. Dezember 2025, 16:10 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Volkswagen (VW) Vz Aktie um +9,24 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +17,19 %. Die Marktkapitalisierung von Volkswagen (VW) Vz bezifferte sich zuletzt auf 21,73 Mrd.. Volkswagen (VW) Vz zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 6,3000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 6,0800 %. Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 114,78EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 88,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 151,00EUR was eine Bandbreite von -16,67 %/+42,99 % bedeutet.



