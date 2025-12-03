JPMORGAN stuft AMAZON COM INC auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Amazon nach der re:Invent-Konferenz der Cloudsparte AWS auf "Overweight" mit einem Kursziel von 305 US-Dollar belassen. Generative KI und KI-Infrastruktur blieben im Fokus und Amazon verbessere hier seine Position, schrieb Doug Anmuth in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. AWS wolle die KI-Lücke zur Konkurrenz schließen./mis/tavVeröffentlichung der Original-Studie: 03.12.2025 / 04:51 / ESTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.12.2025 / 04:51 / ESTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Amazon Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,65 % und einem Kurs von 198,3EUR auf Tradegate (03. Dezember 2025, 16:25 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Doug Anmuth

Analysiertes Unternehmen: AMAZON COM INC

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 305

Kursziel alt: 305

Währung: USD

Zeitrahmen: N/A



