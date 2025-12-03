    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsF I N E X Us Dollar Index / Dxy Index IndexvorwärtsNachrichten zu F I N E X Us Dollar Index / Dxy Index

    Schlimmster Dollar-Monat

    Dieser Dezember könnte den US-Dollar in die Knie zwingen

    Analysten rechnen mit einer seltenen Kombination aus rechtlichen und geldpolitischen Risiken. Gleich mehrere Faktoren könnten den US-Dollar in den kommenden Wochen abrupt treffen.

    • US-Dollar unter Druck durch rechtliche Risiken.
    • Dezember historisch schwacher Monat für den Dollar.
    • Zinserhöhung in Japan könnte Dollar weiter schwächen.
    Foto: Unsplash

    Devisenstrategen warnen vor einem ungewöhnlich hohen Belastungsdruck für den US-Dollar im Dezember. Standard Bank spricht von einem möglichen "dreifachen Schlag", der auf eine ohnehin saisonal schwache Phase trifft. Entscheidend seien drei Risiken: eine mögliche Entscheidung des Supreme Court, wonach Trumps Zölle illegal waren, die potenzielle Ernennung von Kevin Hassett zum neuen Fed-Chef sowie eine wahrscheinliche Zinserhöhung in Japan. Eine Kombination dieser Faktoren könnte den US-Dollar abrupt schwächen. "Eine Zinserhöhung, zusätzlich zu einer negativen Entscheidung zu den Zöllen und einer von Hassett geführten Fed, könnte genau der dreifache Schlag sein, der den US-Dollar zu Fall bringt", zitiert Bloomberg Steven Barrow, G10-Stratege der Standard Bank.

    Die Deutsche Bank sieht diesen Druck ebenfalls. Zum einen ist der Dezember statistisch der schlechteste Dollar-Monat der vergangenen zehn Jahre, da Investoren Gewinne in anderen US-Assets realisieren und US-Dollar verkaufen. Zum anderen könnten "stabilere Wirtschaftsdaten außerhalb der USA" und eine mögliche Straffung der Bank of Japan die jüngste Dollar-Stärke umkehren, so Makrostratege Tim Baker. Er hält einen Rückgang auf das Niveau des dritten Quartals – rund zwei Prozent unter dem aktuellen Kassakurs – für möglich.

    Die politische Komponente verschärft die Unsicherheit. Donald Trump deutete an, Kevin Hassett, seinen Chef-Wirtschaftsberater, als Fed-Vorsitzenden nominieren zu wollen. Hassett gilt als klarer Befürworter aggressiver Zinssenkungen. Laut Van Luu von Russell Investments würde "unter einer Führung durch Hassett die Reaktionsfunktion noch dovish ausfallen". Damit könnten die Märkte noch stärkere Lockerungserwartungen einpreisen, was den US-Dollar weiter belasten würde.

    Parallel dazu steigt die Wahrscheinlichkeit, dass die Bank of Japan im Dezember erstmals seit Jahren an der Zinsschraube dreht. Historisch führte ein solcher Schritt fast immer zu einer deutlichen Yen-Aufwertung gegenüber dem US-Dollar. Aktuell preist der Markt eine Wahrscheinlichkeit von 80 Prozent für einen Zinsschritt ein.

    Eine Reuters-Umfrage zeigt, dass 85 Prozent der Strategen auch im Dezember mit stabilen oder wachsenden Netto-Short-Positionen auf den US-Dollar rechnen. Die Erwartung einer Zinssenkung der Fed am 9./10. Dezember – mit einer eingepreisten Wahrscheinlichkeit von 85 Prozent – hält den Druck zusätzlich hoch. Dennoch bleibt die Community gespalten: Eine wachsende Minderheit sieht inzwischen das Risiko eines Dollar-Anstiegs, falls der US-Aktienmarkt weiter von KI-Aktien getragen wird und eine "echte Wende" im ersten Quartal einsetzt, wie Citi-Stratege Dan Tobon erwartet.

    Mit Blick auf 2026 bleibt der Konsens jedoch verhalten: "Wir halten den US-Dollar weiterhin für überbewertet, allerdings nicht mehr so stark wie zu Jahresbeginn", so MUFG-Ökonom Lee Hardman.

    Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion

    Der F I N E X Us Dollar Index / Dxy Index wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,09 % und einem Kurs von 99,32PKT auf ICE Futures US (02. Dezember 2025, 01:00 Uhr) gehandelt.



    Verfasst von Gina Moesing
