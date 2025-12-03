Aktien mit extremer Performance im DAX am 03.12.2025

🔍 wallstreetONLINE-Community zu E.ON

Das aktuelle Anleger-Sentiment zu E.ON im wallstreetONLINE-Forum ist durch einen Abwärtstrend in der Kursentwicklung geprägt, bedingt durch negative regulatorische Hinweise von Goldman Sachs, die das Kursziel auf 17,50 EUR senkten, aber eine Kaufempfehlung beibehielten. Ein Insiderkauf könnte als positives Signal gewertet werden, steht jedoch im Kontrast zu den aktuellen Marktbedingungen.