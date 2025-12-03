Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im DAX am 03.12.2025
Foto: Boris Roessler - picture alliance/dpa
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im DAX. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 03.12.2025 im DAX. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Airbus
Tagesperformance: +3,60 %
Platz 1
Performance 1M: -7,55 %
Siemens Energy
Tagesperformance: -3,08 %
Platz 2
Performance 1M: +7,20 %
Performance 1M: +7,20 %
E.ON
Tagesperformance: +3,01 %
Platz 3
Performance 1M: -2,82 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu E.ON
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu E.ON im wallstreetONLINE-Forum ist durch einen Abwärtstrend in der Kursentwicklung geprägt, bedingt durch negative regulatorische Hinweise von Goldman Sachs, die das Kursziel auf 17,50 EUR senkten, aber eine Kaufempfehlung beibehielten. Ein Insiderkauf könnte als positives Signal gewertet werden, steht jedoch im Kontrast zu den aktuellen Marktbedingungen.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber E.ON eingestellt.
Commerzbank
Tagesperformance: -2,67 %
Platz 4
Performance 1M: +8,46 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Commerzbank
Das aktuelle Anleger-Sentiment zur Commerzbank im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Trotz negativer Kursentwicklung in den letzten 14 Tagen gibt es positive Aspekte wie das Aktienrückkaufprogramm, das den Kurs stützen könnte. Anleger zeigen sich jedoch besorgt über externe Faktoren wie die FED-Ankündigung, was zu Verkaufsdruck führt. Insgesamt bleibt die Commerzbank stabil im Vergleich zu DAX und Deutsche Bank.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Commerzbank eingestellt.
Mercedes-Benz Group
Tagesperformance: -2,35 %
Platz 5
Performance 1M: +3,01 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Mercedes-Benz Group
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Mercedes-Benz Group im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Die Kursentwicklung der letzten 14 Tage war negativ, was Unsicherheit schürt. Einige Anleger sind optimistisch bezüglich neuer Elektrofahrzeuge, während Bedenken über die fehlenden Ankeraktionäre und die Möglichkeit einer Übernahme bestehen. Diese Faktoren beeinflussen die Wahrnehmung der Aktie.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Mercedes-Benz Group eingestellt.
Infineon Technologies
Tagesperformance: +2,19 %
Platz 6
Performance 1M: +7,25 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Infineon Technologies
Das Anleger-Sentiment zu Infineon Technologies im wallstreetONLINE-Forum ist überwiegend positiv. Trotz einer stagnierenden Kursentwicklung in den letzten 14 Tagen gibt es Erwartungen auf steigende Kurse, insbesondere bis 2026. Die E-Autoprämie und neue Werke stärken die Marktposition. Analysten sehen Infineon als unverzichtbar in Zukunftsmärkten, was das Interesse an Übernahmegerüchten anheizt.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Infineon Technologies eingestellt.
Fear & Greed Index (Euwax-Sentiment)
|CALL: 55,95%
|PUT: 44,05%
Der Euwax Sentiment Privatanleger-Index spiegelt das Verhalten von Privatanlegern beim Handel mit Optionsscheinen, Knock-Outs und Zertifikaten wieder, die auf DAX basieren. Aktuell liegt der Wert bei 11,90 Punkten.
Ein positiver Wert zeigt, dass die Mehrheit der Anleger auf steigende Kurse setzt. Ein negativer Wert bedeutet dagegen, dass überwiegend fallende Märkte erwartet werden. Der Index wird auf einer Skala von -100 bis +100 dargestellt und gilt als kurzfristiger Indikator für die Marktstimmung privater Investoren.
Das Euwax-Sentiment finden sie hier
