Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im TecDAX am 03.12.2025
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im TecDAX. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 03.12.2025 im TecDAX. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
SUESS MicroTec
Tagesperformance: +5,71 %
Platz 1
Performance 1M: +30,42 %
SMA Solar Technology
Tagesperformance: +5,02 %
Platz 2
Performance 1M: +33,14 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu SMA Solar Technology
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu SMA Solar Technology im wallstreetONLINE-Forum ist überwiegend negativ. Die Kursentwicklung der letzten 14 Tage war negativ, und die Bilanz zeigt hohe Abschreibungen. Analysten wie Jefferies sehen zwar Potenzial, äußern jedoch Bedenken wegen Preisverfall und unzureichender Unternehmenskommunikation. Anleger sind besorgt über die zukünftige Geschäftsentwicklung und die Bewertung der Aktie.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber SMA Solar Technology eingestellt.
Sartorius Vz.
Tagesperformance: +4,12 %
Platz 3
Performance 1M: +7,78 %
SILTRONIC AG
Tagesperformance: +2,54 %
Platz 4
Performance 1M: -8,16 %
Evotec
Tagesperformance: -2,38 %
Platz 5
Performance 1M: -23,80 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Evotec
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Evotec im wallstreetONLINE-Forum ist negativ. Die Kursentwicklung der letzten 14 Tage zeigt einen Rückgang von X%. Anleger kritisieren das Management für mangelnde Leistung und fordern mehr Transparenz, insbesondere bezüglich des Sandoz-Deals und der Umsatzgenerierung. Die Unsicherheit über die zukünftige Entwicklung verstärkt den Pessimismus.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Evotec eingestellt.
Infineon Technologies
Tagesperformance: +2,24 %
Platz 6
Performance 1M: +7,25 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Infineon Technologies
Das Anleger-Sentiment zu Infineon Technologies im wallstreetONLINE-Forum ist überwiegend positiv. Trotz einer stagnierenden Kursentwicklung in den letzten 14 Tagen gibt es Erwartungen auf steigende Kurse, insbesondere bis 2026. Die E-Autoprämie und neue Werke stärken die Marktposition. Analysten sehen Infineon als unverzichtbar in Zukunftsmärkten, was das Interesse an Übernahmegerüchten anheizt.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Infineon Technologies eingestellt.
Nemetschek
Tagesperformance: -2,16 %
Platz 7
Performance 1M: -4,87 %
