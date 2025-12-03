Aktien mit extremer Performance im TecDAX am 03.12.2025

🔍 wallstreetONLINE-Community zu SMA Solar Technology

Das aktuelle Anleger-Sentiment zu SMA Solar Technology im wallstreetONLINE-Forum ist überwiegend negativ. Die Kursentwicklung der letzten 14 Tage war negativ, und die Bilanz zeigt hohe Abschreibungen. Analysten wie Jefferies sehen zwar Potenzial, äußern jedoch Bedenken wegen Preisverfall und unzureichender Unternehmenskommunikation. Anleger sind besorgt über die zukünftige Geschäftsentwicklung und die Bewertung der Aktie.