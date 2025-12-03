Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im E-Stoxx 50 am 03.12.2025
Foto: Facundo Arrizabalaga - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im E-Stoxx 50. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 03.12.2025 im E-Stoxx 50. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Inditex
Tagesperformance: +8,95 %
Platz 1
Performance 1M: +11,74 %
Performance 1M: +11,74 %
Airbus
Tagesperformance: +3,48 %
Platz 2
Performance 1M: -7,55 %
Performance 1M: -7,55 %
Siemens Energy
Tagesperformance: -2,99 %
Platz 3
Performance 1M: +7,20 %
Performance 1M: +7,20 %
Vinci
Tagesperformance: -2,43 %
Platz 4
Performance 1M: +3,07 %
Performance 1M: +3,07 %
Mercedes-Benz Group
Tagesperformance: -2,40 %
Platz 5
Performance 1M: +3,01 %
Performance 1M: +3,01 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Mercedes-Benz Group
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Mercedes-Benz Group im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Die Kursentwicklung der letzten 14 Tage war negativ, was Unsicherheit schürt. Einige Anleger sind optimistisch bezüglich neuer Elektrofahrzeuge, während Bedenken über die fehlenden Ankeraktionäre und die Möglichkeit einer Übernahme bestehen. Diese Faktoren beeinflussen die Wahrnehmung der Aktie.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Mercedes-Benz Group eingestellt.
Infineon Technologies
Tagesperformance: +2,18 %
Platz 6
Performance 1M: +7,25 %
Performance 1M: +7,25 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Infineon Technologies
Das Anleger-Sentiment zu Infineon Technologies im wallstreetONLINE-Forum ist überwiegend positiv. Trotz einer stagnierenden Kursentwicklung in den letzten 14 Tagen gibt es Erwartungen auf steigende Kurse, insbesondere bis 2026. Die E-Autoprämie und neue Werke stärken die Marktposition. Analysten sehen Infineon als unverzichtbar in Zukunftsmärkten, was das Interesse an Übernahmegerüchten anheizt.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Infineon Technologies eingestellt.
