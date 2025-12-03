    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAlexandria Real Estate Equities AktievorwärtsNachrichten zu Alexandria Real Estate Equities

    Jetzt trotzdem einsteigen?

    2001 Aufrufe 2001 0 Kommentare 0 Kommentare

    Brutale Dividendenkürzung: -45,5 Prozent einfach weg!

    Der US-Immobilieninvestitionsfonds (REIT) Alexandria Real Estate hat seine Dividende um fast die Hälfte gekürzt. So viel gibt es jetzt trotzdem noch.

    Für Sie zusammengefasst
    • Dividende von Alexandria Real Estate um 45,5% gekürzt.
    • Aktie fällt auf tiefsten Stand seit 15 Jahren.
    • Hohe Schulden erfordern finanzielle Flexibilität.
    • Report: Die Jahresendrallye rollt an
    Jetzt trotzdem einsteigen? - Brutale Dividendenkürzung: -45,5 Prozent einfach weg!

    Oft eines der letzten Mittel: Dividendenkürzungen

    Dividendenkürzungen gelten oft als letztes Mittel von Unternehmen in operativen Schwierigkeiten, dringend benötigte Finanzmittel beisammenzuhalten und ihre Bilanzen zu stärken.

    Gleichzeitig sind sie unter Anlegerinnen und Anlegern unbeliebt und führen nicht selten zum Ausschluss aus themenspezifischen ETFs (Dividendenaristokraten, High-Yield-Werte, Dividendenwachstumswerte), was bei den Aktien zu zusätzlichem Verkaufsdruck führen kann.

    Besonders groß ist der Ansehensverlust bei Werten, in welchen die Ausschüttung für einen großen Teil der Gesamtrendite sorgt. Das ist insbesondere bei Immobilieninvestitionsfonds (REITs) der Fall.

    Dieser US-REIT hat jetzt den Rotstift ansetzen müssen

    Mit Alexandria Real Estate, einem Vermieter von Büroimmobilien und Forschungs- sowie Labor-Campus, hat sich am Mittwoch ein US-REIT zu einem unpopulären Dividendenschnitt entschlossen.

    Die Kürzung beläuft sich auf -45,5 Prozent und damit fast die Hälfte. Statt wie bislang 1,32 US-Dollar pro Aktie, wird der Konzern künftig nur noch eine Quartalsdividende von 0,72 US-Dollar ausschütten. Das bedeutet aber immer noch eine Dividendenrendite von knapp 5,9 Prozent.

    Hohe Schulden erfordern mehr finanzielle Flexibilität

    Alexandria Real Estate hatte in den vergangenen Quartalen mit einer sinkenden Nachfrage nach Büroimmobilien sowie fallenden Verkehrswerten einiger seiner Gebäude zu kämpfen, da der Home-Office-Trend für gesunkene Belegungsquoten gesorgt hat.

    Auch in der Life-Science-Branche zeichnet sich nach einem Höhepunkt während der Corona-Pandemie eine flachere Wachstumsquote ab. Das schränkt die Möglichkeiten des Unternehmens, Mieterhöhungen durchzusetzen und Neuverträge abzuschließen ein.

    Zwar lagen die Funds from Operation (FFO) pro Aktie in den vergangenen Quartalen deutlich über der Dividende, angesichts anhaltend hoher Refinanzierungskosten ist Alexandria Real Estate beim Abbau seiner Schulden in Höhe von knapp 14 Milliarden US-Dollar nicht mehr vorangekommen. Das soll sich ändern: Die Dividendenkürzung wird dem Unternehmen jährlich 410 Millionen US-Dollar einsparen.

    Alexandria Real Estate Equities

    -10,03 %
    -5,80 %
    -13,37 %
    -38,79 %
    -54,85 %
    -67,89 %
    -70,66 %
    -46,23 %
    +20,32 %
    ISIN:US0152711091WKN:907179

    Aktie bricht auf niedrigsten Stand seit 15 Jahren ein

    Die Reaktion der Anlegerinnen und Anleger fällt erwartungsgemäß verärgert aus. Die Aktie gab am Donnerstagabend um mehr als 8 Prozent nach und fiel damit auf den tiefsten Stand seit 15 Jahren. Solche Mehrjahrestiefs gelten in der technischen Analyse als starke Verkaufssignale.

    Zu allem Überfluss gab Alexandria Real Estate gleichzeitig zur Dividendenkürzung eine Prognosesenkung bekannt. Für das kommende Geschäftsjahr wird mit einem FFO von 6,25 bis 6,55 US-Dollar pro Aktie gerechnet. Das liegt weit unter den Schätzungen von 6,91 US-Dollar je Anteil und bedeutet gegenüber dem laufenden Geschäftsjahr (7,57 US-Dollar) eine erhebliche Verschlechterung.

    Fazit: Die Bewertung erscheint attraktiv, aber ...

    Auf Basis der neuen Schätzung ist der REIT mit einem Kurs-FFO-Verhältnis von 7,7 bewertet. Das ist äußerst günstig und liegt um gut die Hälfte unter dem Branchendurchschnitt. Gleichzeitig ist die Dividendenrendite selbst nach der Kürzung mit 5,9 Prozent überdurchschnittlich. Unter der Annahme wenigstens konstanter Geschäfte in den kommenden Jahren kann daher von einer antizyklischen Einstiegschance gesprochen werden, sobald die Aktie einen Boden gefunden hat.

    Allerdings bestehen weiter operative und finanzielle Risiken. Der sinkende Wert des Immobilienportfolios treibt die Kosten für neue Schulden sowie das Ablösen alter Verbindlichkeiten in Höhe. Sollte Alexandria Real Estate dabei auf Verkäufe zurückgreifen müssen, könnten Immobilien außerdem unter ihrem früheren Einkaufswert veräußert werden, was eine weitere Verschlechterung der Bilanz darstellen würde.

    Obwohl die Nische des Unternehmens spannend und langfristig aussichtsreich ist, sollten hier aktuell nur frustrationstolerante und sehr geduldige Anlegerinnen und Anleger zugreifen.

    Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion

    Die Alexandria Real Estate Equities Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -8,44 % und einem Kurs von 42,41EUR auf Tradegate (03. Dezember 2025, 17:06 Uhr) gehandelt.


    Reports
    Die Jahresendrallye rollt an
    nicht bei Nvidia, Palantir & Co
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurMax Gross
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Jetzt trotzdem einsteigen? Brutale Dividendenkürzung: -45,5 Prozent einfach weg! Der US-Immobilieninvestitionsfonds (REIT) Alexandria Real Estate hat seine Dividende um fast die Hälfte gekürzt. So viel gibt es jetzt trotzdem noch.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2025 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von TTMzero
     