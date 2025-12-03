Brutale Dividendenkürzung: -45,5 Prozent einfach weg!

Dividendenkürzungen gelten oft als letztes Mittel von Unternehmen in operativen Schwierigkeiten, dringend benötigte Finanzmittel beisammenzuhalten und ihre Bilanzen zu stärken.

Gleichzeitig sind sie unter Anlegerinnen und Anlegern unbeliebt und führen nicht selten zum Ausschluss aus themenspezifischen ETFs (Dividendenaristokraten, High-Yield-Werte, Dividendenwachstumswerte), was bei den Aktien zu zusätzlichem Verkaufsdruck führen kann.

Besonders groß ist der Ansehensverlust bei Werten, in welchen die Ausschüttung für einen großen Teil der Gesamtrendite sorgt. Das ist insbesondere bei Immobilieninvestitionsfonds (REITs) der Fall.

Dieser US-REIT hat jetzt den Rotstift ansetzen müssen

Mit Alexandria Real Estate, einem Vermieter von Büroimmobilien und Forschungs- sowie Labor-Campus, hat sich am Mittwoch ein US-REIT zu einem unpopulären Dividendenschnitt entschlossen.

Die Kürzung beläuft sich auf -45,5 Prozent und damit fast die Hälfte. Statt wie bislang 1,32 US-Dollar pro Aktie, wird der Konzern künftig nur noch eine Quartalsdividende von 0,72 US-Dollar ausschütten. Das bedeutet aber immer noch eine Dividendenrendite von knapp 5,9 Prozent.

Hohe Schulden erfordern mehr finanzielle Flexibilität

Alexandria Real Estate hatte in den vergangenen Quartalen mit einer sinkenden Nachfrage nach Büroimmobilien sowie fallenden Verkehrswerten einiger seiner Gebäude zu kämpfen, da der Home-Office-Trend für gesunkene Belegungsquoten gesorgt hat.

Auch in der Life-Science-Branche zeichnet sich nach einem Höhepunkt während der Corona-Pandemie eine flachere Wachstumsquote ab. Das schränkt die Möglichkeiten des Unternehmens, Mieterhöhungen durchzusetzen und Neuverträge abzuschließen ein.

Zwar lagen die Funds from Operation (FFO) pro Aktie in den vergangenen Quartalen deutlich über der Dividende, angesichts anhaltend hoher Refinanzierungskosten ist Alexandria Real Estate beim Abbau seiner Schulden in Höhe von knapp 14 Milliarden US-Dollar nicht mehr vorangekommen. Das soll sich ändern: Die Dividendenkürzung wird dem Unternehmen jährlich 410 Millionen US-Dollar einsparen.

Aktie bricht auf niedrigsten Stand seit 15 Jahren ein

Die Reaktion der Anlegerinnen und Anleger fällt erwartungsgemäß verärgert aus. Die Aktie gab am Donnerstagabend um mehr als 8 Prozent nach und fiel damit auf den tiefsten Stand seit 15 Jahren. Solche Mehrjahrestiefs gelten in der technischen Analyse als starke Verkaufssignale.

Zu allem Überfluss gab Alexandria Real Estate gleichzeitig zur Dividendenkürzung eine Prognosesenkung bekannt. Für das kommende Geschäftsjahr wird mit einem FFO von 6,25 bis 6,55 US-Dollar pro Aktie gerechnet. Das liegt weit unter den Schätzungen von 6,91 US-Dollar je Anteil und bedeutet gegenüber dem laufenden Geschäftsjahr (7,57 US-Dollar) eine erhebliche Verschlechterung.

Fazit: Die Bewertung erscheint attraktiv, aber ...

Auf Basis der neuen Schätzung ist der REIT mit einem Kurs-FFO-Verhältnis von 7,7 bewertet. Das ist äußerst günstig und liegt um gut die Hälfte unter dem Branchendurchschnitt. Gleichzeitig ist die Dividendenrendite selbst nach der Kürzung mit 5,9 Prozent überdurchschnittlich. Unter der Annahme wenigstens konstanter Geschäfte in den kommenden Jahren kann daher von einer antizyklischen Einstiegschance gesprochen werden, sobald die Aktie einen Boden gefunden hat.

Allerdings bestehen weiter operative und finanzielle Risiken. Der sinkende Wert des Immobilienportfolios treibt die Kosten für neue Schulden sowie das Ablösen alter Verbindlichkeiten in Höhe. Sollte Alexandria Real Estate dabei auf Verkäufe zurückgreifen müssen, könnten Immobilien außerdem unter ihrem früheren Einkaufswert veräußert werden, was eine weitere Verschlechterung der Bilanz darstellen würde.

Obwohl die Nische des Unternehmens spannend und langfristig aussichtsreich ist, sollten hier aktuell nur frustrationstolerante und sehr geduldige Anlegerinnen und Anleger zugreifen.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion

Die Alexandria Real Estate Equities Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -8,44 % und einem Kurs von 42,41EUR auf Tradegate (03. Dezember 2025, 17:06 Uhr) gehandelt.