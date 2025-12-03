    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    USA

    129 Aufrufe 129 0 Kommentare 0 Kommentare

    Stimmung der Dienstleister hellt sich unerwartet auf

    Für Sie zusammengefasst
    • Stimmung im US-Dienstleistungssektor verbessert sich.
    • ISM-Index steigt auf 52,6 Punkte, unerwartet positiv.
    • Beschäftigung bleibt schwach, Zinssenkungserwartungen sinken.

    TEMPE (dpa-AFX) - Die Stimmung im Dienstleistungssektor der USA hat sich im November unerwartet aufgehellt. Der Einkaufsmanagerindex des Instituts for Supply Management (ISM) stieg im Vergleich zum Vormonat um 0,2 Punkte auf 52,6 Punkte, wie das Institut am Mittwoch in Tempe mitteilte. Volkswirte hatten hingegen mit einem Rückgang auf 52,0 Punkte gerechnet. Damit liegt der Indikator seit neun Monaten über der Wachstumsschwelle von 50 Punkten.

    "Damit liegt er nun komfortabel oberhalb der Wachstumsgrenze, sodass die konjunkturellen Sorgenfalten etwas kleiner werden dürften - trotz der Tatsache, dass sich das Pendant im Verarbeitenden Gewerbe im Kontraktionsbereich nochmals abgeschwächt hat", kommentierte Ulrich Wortberg, Analyst bei der Landesbank Helaba. "Erwartungen einer Fed-Zinssenkung in der kommenden Woche könnten etwas gedämpft werden, wenngleich zu berücksichtigen ist, dass der heute veröffentlichte ADP-Report auf eine schwächere Situation am Arbeitsmarkt hingewiesen hat."

    Gestützt wurden die ISM-Daten vor allem durch den Beschäftigungsindikator. Er liegt aber weiter unter der Wachstumsschwelle. Die Indikatoren für bezahlte Preise und neue Aufträge gaben hingegen nach. Beide Wert liegen jedoch über der Wachstumsschwelle./jsl//mis





    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    USA Stimmung der Dienstleister hellt sich unerwartet auf Die Stimmung im Dienstleistungssektor der USA hat sich im November unerwartet aufgehellt. Der Einkaufsmanagerindex des Instituts for Supply Management (ISM) stieg im Vergleich zum Vormonat um 0,2 Punkte auf 52,6 Punkte, wie das Institut am Mittwoch …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2025 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von TTMzero
     