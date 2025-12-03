    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsNVIDIA AktievorwärtsNachrichten zu NVIDIA

    3 Jahre KI-Revolution

    Happy Birthday, ChatGPT: Konkurrenz rückt dem Marktführer auf die Pelle!

    OpenAI, lange das Synonym für den KI-Boom, gerät laut einem neuen Analystenreport der Deutschen Bank gleich von drei Seiten unter Druck – mit spürbaren Folgen für Microsoft, Google, Nvidia & Co.

    Für Sie zusammengefasst
    • Wachstumsstopp bei ChatGPT-Abos drückt Microsoft stark.
    • Google mit Gemini 3 setzt neue Maßstäbe, Nvidia gefährdet.
    • OpenAIs Kostenexplosion belastet Partner massiv finanziell.
    Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa

    Zum dritten Geburtstag des Chatbot-Pioniers ChatGPT ziehen die Analysten der Deutschen Bank eine Bilanz der Erfolgsgeschichte. Angesichts der "Code Red"-Warnung von OpenAI-Chef Sam Altman steht das Unternehmen zu seinem Jubiläumstag gehörig unter Druck. Die Experte sehen drei zentrale Problempunkte für ChatGPT.

    1. Wachstumsstopp bei ChatGPT-Abos trifft Microsoft-Ökosystem

    In Europas Kernmärkten stagniert das Bezahlmodell von ChatGPT seit dem Sommer. Die Deutsche Bank verweist auf nur minimale Zuwächse und eine mögliche Marktsättigung. Für Microsoft – OpenAIs größten Cloudpartner und Investor – bedeutet das: weniger Rückenwind aus dem KI-Konsumgeschäft und mehr Druck, Unternehmen stärker ins Azure-/Copilot-Ökosystem zu ziehen.

    2. Google setzt mit Gemini 3 neue Maßstäbe – Gefahr für Nvidia & Hyperscaler

    Google gelingt mit Gemini 3 ein Comeback: Das Modell schlägt GPT-5.1 in vielen Benchmarks deutlich und zeigt besondere Stärke in multimodalen Aufgaben und Agenten-Anwendungen. Ein stärkerer Google-Vorstoß könnte Nvidia unter Druck setzen – denn Google setzt vermehrt auf eigene Chips (TPU). Auch Amazon profitiert indirekt: Über AWS Bedrock positioniert sich der Konzern als breit aufgestellte Modellplattform.

    3. OpenAIs Kostenexplosion – Milliardenbelastung für Partner wie Oracle & CoreWeave

    OpenAI erwartet laut Bericht bis 2030 Verluste, obwohl der Jahresumsatz bereits 20 Milliarden US-Dollar erreicht. Hintergrund: eine extrem kapitalintensive Infrastrukturstrategie – inklusive 1,4 Billionen US-Dollar an Rechenzentrumszusagen. Die größten Profiteure sind Oracle, Microsoft und spezialisierte Cloudanbieter wie CoreWeave, die dafür jedoch massiv Schulden aufnehmen müssen.

    Fazit: Der Bericht zeichnet ein Bild eines KI-Marktes, der in die Reifephase eintritt: weniger Euphorie, mehr Wettbewerb – mit Chancen für Google, Amazon und offene Modelle, während OpenAI und seine Partner vor finanziellen Härtetests stehen.

    Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion


