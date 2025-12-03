UNICEF und Rönesans arbeiten gemeinsam an der Verbesserung der Berufsausbildung von Jugendlichen in der Türkei

ISTANBUL, 2. Dezember 2025 /PRNewswire/ -- Rönesans Holding hat ihre Rolle als wichtiger privater Sektorpartner im UNICEF-Programm „From Learning to Earning for Youth" (Von der Bildung zum Beruf für Jugendliche) bekanntgegeben. In Zusammenarbeit mit dem Ministerium für nationale Bildung soll diese mutige Initiative die Berufsausbildung für junge Menschen in der gesamten Türkei neu gestalten und die nächste Generation mit den Fähigkeiten ausstatten, die sie braucht, um erfolgreich zu sein.

Als Pionierpartner der Initiative wird die Rönesans Holding die Türen des Stadtkrankenhauses von Gaziantep – eine der fortschrittlichsten Gesundheitseinrichtungen der Türkei – für 120 Berufsschüler aus dem Gesundheitsbereich öffnen. Hier werden die Auszubildenden über das Klassenzimmer hinaus in die reale Welt eintauchen und praktische Erfahrungen in den Bereichen Softwareentwicklung, Lebensmittel- sowie Getränkedienstleistungen, industrielle Wartung und Reparatur, Sanitär- sowie Energiesysteme und industrielle Automatisierungstechnologien sammeln. Indem das Programm die Ausbildung direkt mit den Anforderungen der modernen Arbeitswelt verknüpft, befähigt es die jungen Menschen in der Türkei, ihre Ambitionen in lohnende Karrieren umzusetzen.

Paolo Marchi, UNICEF-Vertreter in der Türkei, sagte: „Als UNICEF möchten wir jeden jungen Menschen dabei unterstützen, sein volles Potenzial zu entfalten, indem er das Wissen, die Fähigkeiten und Kompetenzen erwirbt, die er dafür benötigt. Qualifikationen, die auch auf den Arbeitsmarkt abgestimmt sind. Diese Partnerschaft tut beides – sie unterstützt das Bildungsministerium bei der Bereitstellung einer qualitativ hochwertigen sowie inklusiven beruflichen und technischen Ausbildung und nutzt zugleich die Expertise privater Partner wie Rönesans Holding, um jungen Menschen Innovation sowie neue Chancen zu eröffnen.

Wichtig ist, dass die Zusammenarbeit das System auch über die direkt angesprochenen Auszubildenden hinaus stärkt. Die Aktualisierung des Lehrplans für die berufliche Bildung, die Verbesserung der Standards für Sicherheit und Lernen am Arbeitsplatz sowie der Ausbau der Lehrerkapazitäten werden einer viel größeren Anzahl Auszubildenden in der gesamten Türkei zugute kommen und dazu beitragen, dass hochwertige, relevante und zukunftssichere Qualifikationen zur Norm werden und nicht die Ausnahme bleiben."