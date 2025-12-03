Alexandria Real Estate Equities Aktie im freien Fall. Was steckt dahinter? - 03.12.2025

Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Alexandria Real Estate Equities Aktie. Mit einer Performance von -9,20 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Nach dem gestrigen Anstieg von +1,53 %, geht es heute bei der Alexandria Real Estate Equities Aktie nach unten. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

Alexandria Real Estate Equities ist ein führender REIT, spezialisiert auf Life-Science-Immobilien, mit einem starken Portfolio in Innovationsclustern. Hauptkonkurrenten sind BioMed Realty und Healthpeak Properties. Das Unternehmen punktet mit strategischen Lagen und spezialisierter Entwicklung.

Mit dem heutigen Rückgang verschärft sich der negative Trend bei Alexandria Real Estate Equities, der in den vergangenen drei Monaten eine Bilanz von -33,56 % Verlust nach sich zog.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Alexandria Real Estate Equities Aktie damit um +1,66 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -8,31 %. Im Jahr 2025 gab es für Alexandria Real Estate Equities bisher ein Minus von -50,69 %.

Der S&P 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,09 % geändert.

Alexandria Real Estate Equities Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +1,66 % 1 Monat -8,31 % 3 Monate -33,56 % 1 Jahr -56,01 %

Informationen zur Alexandria Real Estate Equities Aktie

Es gibt 173 Mio. Alexandria Real Estate Equities Aktien. Damit ist das Unternehmen 7,31 Mrd.EUR € wert.

Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein gemischtes Bild.

