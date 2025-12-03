    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAlexandria Real Estate Equities AktievorwärtsNachrichten zu Alexandria Real Estate Equities

    Alexandria Real Estate Equities Aktie im freien Fall. Was steckt dahinter? - 03.12.2025

    Am heutigen Handelstag muss die Alexandria Real Estate Equities Aktie bisher Verluste von -9,20 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Alexandria Real Estate Equities Aktie.

    Foto: Paul Skupin/Geisler-Fotopress - picture alliance / Geisler-Fotopress

    Alexandria Real Estate Equities ist ein führender REIT, spezialisiert auf Life-Science-Immobilien, mit einem starken Portfolio in Innovationsclustern. Hauptkonkurrenten sind BioMed Realty und Healthpeak Properties. Das Unternehmen punktet mit strategischen Lagen und spezialisierter Entwicklung.

    Alexandria Real Estate Equities aktuelle Analyse: Kursentwicklung im Detail - 03.12.2025

    Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Alexandria Real Estate Equities Aktie. Mit einer Performance von -9,20 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Nach dem gestrigen Anstieg von +1,53 %, geht es heute bei der Alexandria Real Estate Equities Aktie nach unten. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

    Mit dem heutigen Rückgang verschärft sich der negative Trend bei Alexandria Real Estate Equities, der in den vergangenen drei Monaten eine Bilanz von -33,56 % Verlust nach sich zog.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Alexandria Real Estate Equities Aktie damit um +1,66 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -8,31 %. Im Jahr 2025 gab es für Alexandria Real Estate Equities bisher ein Minus von -50,69 %.

    Der S&P 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,09 % geändert.

    Alexandria Real Estate Equities Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +1,66 %
    1 Monat -8,31 %
    3 Monate -33,56 %
    1 Jahr -56,01 %

    Informationen zur Alexandria Real Estate Equities Aktie

    Es gibt 173 Mio. Alexandria Real Estate Equities Aktien. Damit ist das Unternehmen 7,31 Mrd.EUR € wert.

    Börsenstart USA - 03.12. - US Tech 100 schwach -0,45 %


    Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein gemischtes Bild.

    ROSEN, A LEADING LAW FIRM, Encourages Alexandria Real Estate Equities, Inc. Investors to Secure Counsel Before Important Deadline in Securities Class Action - ARE


    New York, New York--(Newsfile Corp. - December 2, 2025) - WHY: Rosen Law Firm, a global investor rights law firm, announces a class action lawsuit on behalf of purchasers of securities of Alexandria Real Estate Equities, Inc. (NYSE: ARE) between …

    Alexandria Real Estate Equities Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Alexandria Real Estate Equities Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Alexandria Real Estate Equities Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Alexandria Real Estate Equities

    -8,33 %
    +1,11 %
    -8,16 %
    -33,14 %
    -55,56 %
    -67,70 %
    -66,54 %
    -46,25 %
    ISIN:US0152711091WKN:907179



