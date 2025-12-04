Rheinmetall-Chef macht es vor! Nächster Insiderkauf mit einer Chance auf 50 %!

Und das nicht zum ersten Mal. Wenn es um die eigene Aktie geht, dann hat Papperger ein wirklich gutes Händchen. Anleger sollten seinem Beispiel folgen. Geht es nach der UBS, dann könnten aus den zuletzt investierten 300.000 Euro in absehbarer Zeit schon mindestens 450.000 Euro werden. Und das gilt nur für den letzten Kauf. Papperger hat dieses Jahr schon öfter eigene Aktien gekauft.

Die Aktie von Rheinmetall hat in den vergangenen Wochen eine deutliche Korrektur hingelegt. Gewinnmitnahmen, geopolitische Unsicherheiten und politische Schlagzeilen sorgten für Druck auf den Kurs. Doch ausgerechnet in dieser Phase kommt ein Signal, das an der Börse kaum zu überhören ist: Der Cheflenker höchstpersönlich greift zu.

Papperger kauft zum sechsten Mal in diesem Jahr – Gesamtvolumen rund 1,9 Millionen Euro

Armin Papperger hat am 01.12. erneut Rheinmetall-Aktien gekauft – diesmal für fast 300.000 Euro. Laut Angaben der Seite von Insiderkauf.de ist es bereits sein sechster Kauf des Rheinmetallchefs in diesem Jahr. Seit Februar hat der Vorstandschef insgesamt rund 1,9 Millionen Euro seines privaten Vermögens in Rheinmetall-Aktien investiert.

Der erste Kauf in diesem Jahr erfolgte Anfang Februar erfolgte zu 714,80 Euro – allein diese Position hat sich mittlerweile mehr als verdoppelt. Papperger kaufte hier eigene Aktien im Wert von rund 250.000 Euro. Danach kaufte Papperger alle 2 Monate weitere Aktienpakete von Rheinmetall dazu. Er schlug also nicht nur einmal zu, sondern durchgehend. Ein solch konsequentes Kaufmuster ist eher selten und wird von institutionellen Anlegern als eines der stärksten Vertrauenssignale überhaupt gewertet. Und Papperger könnte erneut zum richtigen Zeitpunkt zugegriffen haben.

Putin verschärft Ton – geopolitische Großwetterlage stützt Branche

Laut Interfax warf Putin den europäischen Staaten vor, keine friedliche Agenda im Ukraine-Konflikt zu haben. Die von Europa vorgeschlagenen Änderungen des US-Friedensplans seien unakzeptabel und lediglich auf Blockade ausgerichtet. Solche Aussagen zeigen: Eine schnelle Entspannung ist unrealistisch.

Selbst bei einem möglichen Deal gehen die meisten Experten davon aus, dass die Sicherheitsarchitektur Europas dauerhaft neu ausgerichtet bleibt – ein Szenario, das Rheinmetall strukturell in die Karten spielt.

UBS sieht 2500 Euro – über 50 Prozent Kurspotenzial

Die Schweizer Großbank UBS bleibt ebenfalls klar positiv und bestätigt ihr Kursziel von 2500 Euro. Analyst Sven Weier verweist darauf, dass die Aktie aktuell lediglich ein Verteidigungsbudget von rund 2 Prozent des deutschen BIP einpreise. Sein Basisszenario liegt jedoch bei 3,5 Prozent – ein massiver Bewertungshebel.

Das impliziert eine Aufwertung von weit über 50 Prozent gegenüber dem aktuellen Kursniveau.

Mein Tipp: Papperger macht es vor – Anleger machen es nach

Nach dem jüngsten Rückschlag scheint Rheinmetall wieder Boden zu finden. Das Kaufmotiv des CEOs, der starke Rückhalt durch Analystenhäuser, volle Auftragsbücher und die geopolitische Realität treiben immer mehr Anleger zurück in den Titel.

Insbesondere Pappergers Serie von sechs Insiderkäufen – verteilt über das gesamte Jahr, zu steigenden Preisen und mit einem Gesamtvolumen von rund 1,9 Millionen Euro – gilt als besonders aussagekräftig. Kaum ein Insider in Deutschland hat 2025 vergleichbar stark investiert.

Die Aktie bietet aus heutiger Sicht eine attraktive Einstiegsgelegenheit mit einer Chance auf mehr als 50 Prozent Gewinn. Wenn Papperger sechsmal kauft und fast zwei Millionen Euro einsetzt, ist das mehr als ein Zeichen. Es ist eine klare Kaufempfehlung seitens des Chefs von Rheinmetall.

Markus Weingran, Chefredakteur wallstreetONLINE Börsenlounge

Die wallstreetONLINE Börsenlounge ist ein beliebtes YouTube-Format, das sich auf das Thema Börse und Finanzen spezialisiert hat. Die Börsenlounge wird von der online-Finanzplattform wallstreetONLINE produziert und bietet den Zuschauern eine informative und unterhaltsame Show, die sich mit aktuellen Marktentwicklungen, Investitionstipps und Finanzthemen befasst. Täglich um 12 Uhr @wallstreetonlineTV

Übrigens: Zum Musterdepot der Börsenlounge geht es hier lang!





So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 1615,43 € , was eine Steigerung von +5,62% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Goldman Sachs Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer

Die Jahresendrallye rollt an nicht bei Nvidia, Palantir & Co Jetzt Report kostenlos herunterladen!